La capa di gabinetto del ministero della Giustizia è indagata per il caso Almasri

Giusi Bartolozzi, la potente capa di gabinetto del ministero della Giustizia, è indagata dalla procura di Roma per la liberazione di Almasri, il capo della polizia libica. È accusata di aver dato false informazioni a un pubblico ministero. Per la stessa vicenda sono indagati il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Almasri fu arrestato a Torino il 19 gennaio, in forza di un mandato emesso dalla Corte penale internazionale, il principale tribunale per crimini di guerra e contro l’umanità: è accusato di omicidi, torture, stupri e altri gravi crimini. Ma due giorni dopo era stato liberato e rimpatriato in Libia su decisione del governo italiano, che con il governo di Tripoli ha un buon rapporto soprattutto perché ferma le partenze di migranti, spesso con la violenza. Il rilascio era avvenuto in modo del tutto irrituale, e aveva creato un caso politico in Italia e un caso giuridico con la stessa Corte.

Secondo la procura Bartolozzi avrebbe fatto dichiarazioni false ai magistrati del tribunale dei ministri, un particolare collegio di giudici che indaga i membri del governo per reati compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, e che si sta occupando proprio del caso Almasri. Bartolozzi non è né ministra né parlamentare, quindi non rientra nella procedura giudiziaria riservata a questi incarichi, ma era stata sentita dai giudici per il suo ruolo: le indagini non solo avevano rilevato una gestione molto caotica del caso Almasri da parte del ministero della Giustizia, ma anche un ampio coinvolgimento di Bartolozzi nella vicenda.

In questo filone di inchiesta il ministro Nordio è invece indagato per omissione di atti di ufficio e favoreggiamento. Il tribunale dei ministri ha chiesto l’autorizzazione a procedere per lo stesso Nordio, per Mantovano e per Piantedosi. Era indagata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma le accuse contro di lei sono state archiviate.

L’autorizzazione a procedere è un atto con cui il tribunale chiede al parlamento se può proseguire le indagini contro un ministro (o un presidente del Consiglio) e quindi anche rinviarlo a giudizio. Non essendo formalmente parte del governo, per Bartolozzi non è necessaria l’autorizzazione a procedere.