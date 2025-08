Giorgia Meloni non è più indagata per la liberazione del capo della polizia libica Almasri

Giorgia Meloni non è più indagata per la liberazione del capo della polizia libica Njeim Osama Elmasry, conosciuto come Almasri. Era stato arrestato a Torino a metà gennaio, in forza di un mandato d’arresto internazionale emesso dalla Corte penale internazionale, il principale tribunale per crimini di guerra e contro l’umanità: è accusato di omicidi, torture, stupri e altri gravi crimini. Fu liberato e rimpatriato in Libia su decisione del governo italiano, che con il governo libico ha un buon rapporto soprattutto per i modi controversi con cui limita i flussi migratori. Il rilascio era avvenuto in modo del tutto irrituale, e ha creato un caso politico in Italia e un caso giuridico con la stessa Corte.

Meloni era sospettata di favoreggiamento e peculato, ma la sua posizione è stata archiviata dal tribunale dei ministri, un particolare collegio di giudici che si occupa di indagare i membri del governo per reati compiuti nell’esercizio delle loro funzioni: secondo il provvedimento del tribunale non è possibile stabilire con certezza quanto fosse stata preventivamente informata della liberazione e quanto avrebbe così contribuito all’illecito.

Restano indagati il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che erano tutti coinvolti nella procedura di rilascio di Almasri e per cui – a quanto si capisce dai documenti – dovrebbe venire richiesta l’autorizzazione a procedere.

Meloni ha criticato la decisione perché a suo dire «è una tesi palesemente assurda» che «due autorevoli Ministri e il sottosegretario da me delegato all’intelligence abbiano agito su una vicenda così seria senza aver condiviso con me le decisioni assunte». «Rivendico che questo Governo agisce in modo coeso sotto la mia guida: ogni scelta, soprattutto così importante, è concordata», ha detto.

