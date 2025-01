Giorgia Meloni è indagata per la liberazione del capo della polizia giudiziaria libica

Giorgia Meloni ha pubblicato sui suoi profili social un video in cui dice di aver ricevuto un avviso di garanzia, cioè un documento che comunica a una persona che è indagata in un procedimento giudiziario, per la liberazione di Njeim Osama Elmasry, il capo della polizia giudiziaria libica. La liberazione è avvenuta la settimana scorsa con modalità molto irrituali.

Meloni ha detto che i reati ipotizzati sono favoreggiamento e peculato, e che l’avviso di garanzia è stato inviato anche al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Per il momento non ci sono informazioni sull’inchiesta che non provengano da Meloni stessa: ha detto che l’avviso di garanzia è arrivato dal procuratore Francesco Lo Voi, lo stesso che ha indagato Matteo Salvini nel processo Open Arms.

Nel video Meloni si è difesa in modo molto netto, facendo intendere che considera l’avviso di garanzia come un attacco politico. Meloni dice che «è possibile che [io] sia invisa a chi non vuole che l’Italia cambi e diventi migliore. Anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada, a difesa degli italiani soprattutto quando è in gioco la sicurezza della nazione».

Elmasry era stato arrestato una settimana fa in base a un mandato di arresto internazionale, ma era stato rilasciato poche ore dopo perché l’arresto non era stato convalidato da un giudice. Il governo italiano non è intervenuto nel caso se non per far rientrare Elmasry in Libia con un volo di stato, facendo molto arrabbiare la Corte penale internazionale che da anni indagava su Elmasry: l’accusa di peculato è motivata appunto con l’uso dell’aereo di stato. Il governo si è difeso dicendo che Elmasry era una persona pericolosa, ma diversi commentatori hanno fatto notare che è un importante leader di una milizia libica con cui il governo italiano ha consolidati rapporti. Ormai da anni l’Italia ha degli accordi con varie milizie libiche affinché fermino con la violenza i migranti che cercano di arrivare via mare in Italia.

L’indagine della procura di Roma è nata da un esposto presentato da Luigi Li Gotti, avvocato con una carriera politica iniziata nella destra post fascista, come Meloni, poi proseguita nell’Italia dei Valori e nel centrosinistra (fra il 2006 e il 2008 fu sottosegretario alla Giustizia nel governo guidato da Romano Prodi).

La procura di Roma è guidata dal 2022 da Francesco Lo Voi, che ha 67 anni e in precedenza ha avuto vari incarichi a Cagliari, Caltanissetta e Palermo, di cui ha guidato la procura dal 2014 al 2022. Lo Voi fa parte di Magistratura Indipendente, la corrente moderata dei magistrati italiani. Nel 2010 era stato indicato per un ruolo all’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale dal governo di centrodestra, allora guidato da Silvio Berlusconi.