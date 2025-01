È stato arrestato a Torino il capo della polizia giudiziaria libica, ricercato per crimini di guerra

Domenica è stato arrestato a Torino il capo della polizia giudiziaria libica, Njeem Osama Elmasry, noto anche come Almasri, su mandato della Corte penale internazionale, che lo accusa di crimini di guerra: era anche il responsabile del durissimo centro di detenzione statale di Mitiga, a Tripoli, una delle prigioni dove da anni vengono trattenuti i migranti che dall’Africa subsahariana cercano di arrivare in Europa, e dove subiscono sistematiche violenze e torture. Ne ha dato notizia per primo il giornalista di Avvenire Nello Scavo. L’ong Mediterranea Saving Humans ha detto che l’arresto «è avvenuto dopo anni di denunce e testimonianze delle vittime, fatte pervenire alla Corte penale internazionale». Elmasry è stato arrestato mentre si trovava in un hotel di Torino: al momento non si sa perché fosse in Italia. Lucia Musti, procuratrice generale del Piemonte e della Valle d’Aosta, ha detto a Repubblica che si trovava a Torino insieme ad altri cittadini libici, senza però fornire maggiori spiegazioni.