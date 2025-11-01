Altre due persone sono state incriminate per il furto al Louvre

Sabato due persone sono state incriminate per aver partecipato al clamoroso furto avvenuto domenica 19 ottobre al Museo del Louvre di Parigi. Una è una donna di 38 anni che è stata messa in custodia cautelare: è accusata di complicità in rapina a mano armata e associazione a delinquere. Dell’altra persona non si sa ancora niente. Entrambi erano stati arrestati mercoledì scorso insieme ad altre 3 persone sospettate di aver partecipato in vario modo al furto, che sabato sono state liberate.

Per il furto erano già stati incriminati altri due uomini, di 34 e 39 anni, che erano stati arrestati lo scorso weekend e che sono a loro volta stati messi in custodia cautelare. Mercoledì la procuratrice Laure Beccuau aveva detto che i due erano stati interrogati e avevano ammesso «parzialmente» il proprio coinvolgimento nei furti.

Le persone coinvolte direttamente nel furto dei gioielli dalla Galleria Apollo del Louvre erano quattro. La procuratrice ha detto che gli indizi che hanno portato agli arresti di mercoledì non sono arrivati dagli interrogatori degli altri due arrestati, ma da tabulati telefonici, telecamere di videosorveglianza e resti di DNA.

La donna incriminata sabato è residente nel dipartimento della Seine-Saint-Denis, a nord di Parigi. Non è ancora chiaro quale sarebbe stato il suo ruolo nella rapina. Il giornale francese Le Parisien ha scritto che durante l’udienza di sabato pomeriggio si è presentata in lacrime davanti al giudice, e che dopo poco spettatori e giornalisti sono stati fatti uscire dall’aula. Beccuau ha specificato che i gioielli rubati non sono ancora stati ritrovati.

Il furto era avvenuto alle nove e mezza di mattina, in pieno giorno, ed era durato appena sette minuti. I ladri avevano utilizzato un montacarichi su un camion parcheggiato in strada, sul lato del Louvre lungo la Senna, per entrare nella Galleria Apollo, situata al primo piano del museo: nei giorni scorsi era molto circolato anche un video che li mostra scendere lentamente sul montacarichi verso la strada, all’aperto, davanti a diverse persone che passeggiano. Un altro video, precedente, mostra uno dei ladri con indosso un gilet giallo mentre taglia il vetro di una teca all’interno della Galleria Apollo.