Due uomini sono stati arrestati per il furto al Louvre

In Francia sono stati arrestati due uomini con l’accusa di essere tra i quattro responsabili del clamoroso furto compiuto domenica 19 ottobre al Museo del Louvre di Parigi. La notizia è stata data da diversi giornali francesi, tra cui Paris Match e Le Parisien tra i primi: la procura di Parigi l’ha poi confermata, ma senza specificare il numero delle persone arrestate e con informazioni molto essenziali.

La procuratrice a capo delle indagini, Laure Beccuau, si è anzi molto lamentata del fatto che i giornali abbiano anticipato le informazioni ufficiali e ha detto che questo comportamento potrebbe compromettere l’inchiesta, la ricerca dei gioielli rubati e quella delle altre persone responsabili del furto: se ne cercano infatti almeno altre due, stando ai video dell’accaduto e alle informazioni finora raccolte. Beccuau ha detto che darà altre informazioni alla fine del periodo di custodia cautelare dei due uomini arrestati, che sarà al più di 96 ore, cioè quattro giorni.

In Francia, così come in altri paesi, c’è una tolleranza molto minore rispetto all’Italia sulla fuoriuscita di notizie coperte dal segreto d’indagine (qui invece è piuttosto all’ordine del giorno). I giornali che hanno dato la notizia con ogni probabilità hanno avuto informazioni da fonti nella polizia o tra le altre persone coinvolte nelle indagini.

Non si sa granché su chi siano gli uomini arrestati. I giornali francesi dicono che sarebbero provenienti dalla Seine-Saint-Denis, uno dei dipartimenti che formano l’area periferica di Parigi (i dipartimenti sono suddivisioni territoriali paragonabili alle province). E sarebbero stati arrestati entrambi sabato sera, in due momenti diversi: il primo mentre era all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi (questo lo ha detto anche la procuratrice), probabilmente per tentare di fuggire in Algeria; il secondo nella Seine-Saint-Denis (non si sa con precisione dove), mentre stava cercando di scappare in Mali, secondo le informazioni di Paris Match.

Sempre secondo i giornali francesi avrebbero entrambi precedenti per furti con scasso e sarebbero ladri piuttosto esperti: per questo ipotizzano che se fossero i responsabili del furto al Louvre potrebbero aver agito su commissione. I reati ipotizzati nelle indagini sono furto aggravato e associazione a delinquere.

Il furto dei gioielli era avvenuto alle nove e mezza di mattina, in pieno giorno, ed era durato appena sette minuti. A commetterlo erano state quattro persone con il volto coperto, due delle quali erano entrate nella Galleria Apollo, situata al primo piano del museo.

Per arrivarci i ladri avevano utilizzato un montacarichi su un camion parcheggiato in strada, sul lato del Louvre lungo la Senna: nei giorni scorsi era molto circolato anche un video che li mostra scendere lentamente sul montacarichi verso la strada, all’aperto, davanti a diverse persone che passeggiano. Un altro video, precedente, mostra uno dei ladri con indosso un gilet giallo mentre taglia il vetro di una teca all’interno della Galleria Apollo.

Secondo una stima diffusa dal Louvre, gli otto gioielli rubati avrebbero un valore di circa 88 milioni di euro. Venerdì 24 ottobre, tramite un trasporto scortato in segreto dalla polizia, il museo aveva trasferito alcune collezioni di gioielli presso la sede della Banca di Francia, che si trova a circa 500 metri dal museo. Secondo i giornali francesi la collezione sarà conservata nel Souterraine, il caveau della banca, situato 26 metri sotto il piano terra. Si stima che ospiti il 90 per cento delle riserve francesi di oro, oltre a opere di Leonardo da Vinci e altre collezioni e beni considerati parte del patrimonio nazionale.