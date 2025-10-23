La fuga da film dei ladri al Louvre, in pieno giorno e in mezzo alle persone

È stato diffuso un nuovo video che ritrae un momento del rocambolesco furto di gioielli avvenuto al Museo del Louvre, a Parigi, domenica 19 ottobre: mostra due uomini incappucciati che si calano dalla finestra del museo col montacarichi del furgone usato per la rapina, e poi se ne vanno indisturbati.

Il furto è avvenuto alle nove e mezza di mattina, in pieno giorno, ed è durato appena sette minuti. Nel filmato, girato probabilmente da una finestra lì vicino, si vedono i due uomini scendere lentamente verso la strada sul montacarichi, all’aperto, verso il viale sulla Senna, dove stanno passeggiando varie persone. Si sente dire «se ne stanno andando! Se ne stanno andando!» in un altoparlante o in una ricetrasmittente. Poi si sente una sirena e arriva la polizia: troppo tardi, però, perché i ladri se ne sono già andati.

Non è il primo video del furto da cui è evidente la facilità con cui è stato compiuto: in uno precedente, mostrato dal canale televisivo BFMTV, si vedeva uno dei ladri con indosso un gilet giallo mentre tagliava il vetro di una teca all’interno della Galleria Apollo.

