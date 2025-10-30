Altre cinque persone sono state arrestate per il furto al Louvre

In Francia sono state arrestate altre cinque persone accusate di aver partecipato in varia forma al clamoroso furto compiuto domenica 19 ottobre al Museo del Louvre di Parigi, dopo i due uomini arrestati sabato scorso: lo ha detto alla radio francese RTL la procuratrice di Parigi Laure Beccuau. Mercoledì la procuratrice aveva detto anche che i primi due arrestati erano stati interrogati e avevano ammesso parzialmente il proprio coinvolgimento nei furti.

Beccuau ha detto che uno dei cinque uomini arrestati era ricercato perché la procura ritiene che ci siano tracce di DNA che lo collegano alla scena del furto, mentre gli altri quattro sono «persone che possono dare informazioni su come si sono svolti i fatti». Citando proprie informazioni, il quotidiano francese Le Parisien dice che il più coinvolto sarebbe uno degli appartenenti alla banda che guidavano gli scooter con cui i ladri sono fuggiti.

La procuratrice ha anche detto che i primi due arrestati durante gli interrogatori non hanno confessato «spontaneamente» di aver partecipato al furto, ma avrebbero comunque fatto alcune ammissioni. Il primo sospettato è un cittadino algerino di 34 anni che vive in Francia dal 2010 ed era stato arrestato all’aeroporto di Parigi mentre cercava di rientrare in Algeria: tracce di suo DNA erano state ritrovate su uno degli scooter usati per la fuga. Il secondo uomo ha 39 anni, è nato a Aubervilliers, a nord-est di Parigi, ed era stato condannato in passato per furto. Tracce di DNA riconducibili a lui sono state ritrovate su una delle vetrine rotte e su alcuni degli oggetti abbandonati.

Non ci sono invece novità sulla ricerca della refurtiva, gli otto gioielli che secondo una stima diffusa dal Louvre avrebbero un valore di circa 88 milioni di euro.

Il furto era avvenuto alle nove e mezza di mattina, in pieno giorno, ed era durato appena sette minuti. I ladri avevano utilizzato un montacarichi su un camion parcheggiato in strada, sul lato del Louvre lungo la Senna, per entrare nella Galleria Apollo, situata al primo piano del museo: nei giorni scorsi era molto circolato anche un video che li mostra scendere lentamente sul montacarichi verso la strada, all’aperto, davanti a diverse persone che passeggiano. Un altro video, precedente, mostra uno dei ladri con indosso un gilet giallo mentre taglia il vetro di una teca all’interno della Galleria Apollo.