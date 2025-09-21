A Glendale, in Arizona, è iniziato il funerale di Charlie Kirk, l’attivista della destra statunitense ucciso il 10 settembre in un attentato in Utah. Kirk era molto importante per il presidente Donald Trump, in particolare per i consensi che raccoglieva tra i giovani con le sue provocazioni, e anche per questo il governo ha voluto che la cerimonia sia così grossa, coreografica e partecipata. Oltre a Trump, parteciperanno il vicepresidente JD Vance e altri membri apicali dell’amministrazione: è previsto un discorso di Trump.

Il funerale è in un grosso stadio di football, il State Farm Stadium, vicino alla capitale dello stato, Phoenix. Ha una capienza di 63mila posti, esauriti già diverse ore prima dell’inizio del funerale. Chi non è riuscito a entrare è stato mandato in uno stadio di hockey nei paraggi, che ha circa 20mila posti. L’Arizona non è una scelta casuale: è lo stato in cui nel 2012 Kirk, allora diciottenne, aveva fondato la sua influente associazione, Turning Point USA, che adesso è guidata da sua moglie, Erika Kirk.

Il funerale ha misure di sicurezza straordinarie, quelle di più alto livello che vengono di solito adottate per eventi giganteschi come il Super Bowl (la seguitissima finale del campionato di football americano). Sono stati mandati in Arizona tra i 500 e gli 800 agenti del Secret Service, l’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza del presidente, del vice e degli ex presidenti, e che nel recente passato era stata criticata per una serie di errori e mancanze.

Il presunto assassino di Kirk è Tyler Robinson, un 22enne che passava molto tempo online ed era intriso dei linguaggi di alcune sottoculture di Internet, e proprio per questo per il momento difficile da incasellare ideologicamente, nonostante Trump e i Repubblicani si siano affrettati a presentarlo come un estremista di sinistra. La procura ha chiesto la pena di morte per Robinson e ritiene che abbia agito perché, in uno scambio di messaggi con la persona con cui aveva una relazione, aveva detto di averne «abbastanza del suo odio [di Kirk]. Alcune forme d’odio non si possono risolvere trattando».

