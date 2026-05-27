L’Eid al-Adha, in foto

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Tra mercoledì e venerdì in tutto il mondo i musulmani festeggiano l’Eid al-Adha, una delle più importanti ricorrenze dell’Islam. La data è variabile perché decisa in base al calendario lunare, ma coincide sempre con l’ultimo giorno dell’Hajj, il pellegrinaggio rituale alla Mecca, in Arabia Saudita.

L’Eid al-Adha celebra l’episodio del Corano in cui Allah mette alla prova la fede del profeta Ibrahim, chiedendogli di sacrificare suo figlio Ishaq, e poi alla fine viene fermato da un angelo e al posto del figlio sacrifica un animale. Per questo la festa si chiama anche festa del sacrificio, festa dello sgozzamento, festa dell’offerta o semplicemente “festa grande”. È un episodio presente anche nella Bibbia, e in particolare nella Genesi (Ibrahim è Abramo e Ishaq è Isacco).

Nella Striscia di Gaza il giorno di Eid al-Adha è stato segnato dai funerali dei nove palestinesi uccisi nel bombardamento con cui martedì Israele ha ucciso Mohammed Odeh, uno dei comandanti dell’ala militare di Hamas, colpendo un edificio residenziale in una strada colma di persone dedite ai preparativi per la festa.

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