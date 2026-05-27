Lo youtuber sudcoreano accusato di aver stroncato la carriera di un attore con l’AI

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Martedì Kim Se-ui, un seguitissimo e controverso youtuber sudcoreano, è stato arrestato con l’accusa di aver usato una registrazione creata con l’intelligenza artificiale per diffamare Kim Soo-hyun, attore, modello e cantante di k-pop molto popolare nel paese. Kim Se-ui aveva usato la presunta registrazione manipolata in un video pubblicato nel marzo del 2025, un mese dopo il suicidio dell’attrice Kim Sae-ron, caso che nell’ultimo anno è diventato uno dei più discussi della cronaca sudcoreana.

Nell’audio, una voce attribuita all’attrice sosteneva di aver avuto una relazione con Kim Soo-hyun nel 2016, quando era ancora minorenne. Kim Se-ui è inoltre accusato di aver diffuso falsi screenshot di conversazioni tra i due, sostenendo di averli ricevuti dalla famiglia dell’attrice.

Kim Sae-ron era un’attrice popolare in Corea del Sud, nota per i suoi ruoli in produzioni molto seguite nel paese come Secret Healer e il remake sudcoreano della serie statunitense Leverage. Era stata trovata morta nel suo appartamento di Seul nel febbraio dello scorso anno: quasi due anni prima aveva smesso di farsi vedere in pubblico per via di una condanna per guida in stato di ebbrezza che aveva suscitato forti polemiche, compromesso la sua reputazione e indotto YG Entertainment, una delle più importanti società di intrattenimento sudcoreane, a risolvere il contratto con lei. In Corea del Sud casi di questo tipo non sono rari: le sanzioni sociali nei confronti delle celebrità che si comportano in modi considerati inappropriati o contrari alla morale comune sono notoriamente severissime, e in qualche caso spropositate.

Il canale gestito da Kim Se-ui si chiama Hover Lab, ha quasi un milione di iscritti e si occupa soprattutto di politica, intrattenimento e casi di cronaca nera, spesso con toni scandalistici: i media locali lo descrivono come un canale di estrema destra. Lo youtuber ha rifiutato le accuse, ha definito il mandato di arresto nei suoi confronti infondato e ha annunciato che denuncerà i pubblici ministeri che lo hanno chiesto.

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Nelle settimane successive, Kim Se-ui e la famiglia dell’attrice avevano accusato Kim Soo-hyun di aver avuto una relazione con lei e di averla indotta al suicidio per via di un presunto debito da saldare.

Kim Soo-hyun aveva smentito tutte le accuse in una conferenza stampa tenuta lo scorso 31 marzo, in cui si era mostrato in lacrime e visibilmente provato: aveva detto di avere una relazione con Kim Sae-ron per un anno, ma solo quando lei era maggiorenne, e di non averle mai chiesto soldi. Aveva inoltre annunciato che avrebbe fatto causa a Kim Se-ui e alla famiglia dell’attrice, sostenendo che fossero in combutta per estorcergli denaro.

Kim Soo-hyun è un attore famosissimo in Corea del Sud. Ha 37 anni, lavora in televisione dalla fine degli anni Duemila, ha avuto parti da protagonista in serie adolescenziali di buon successo e la sua fama è legata soprattutto a Haereul pum-eun dal, famosissimo dramma storico sudcoreano. Su Instagram ha oltre 18 milioni di follower.

Nell’ultimo anno ha subito pesanti ripercussioni sul piano professionale. È stato accusato da numerosi fan, diverse aziende hanno risolto i contratti di collaborazione con lui ed è stato escluso da varie produzioni televisive, e attualmente è in cura in un istituto psichiatrico. L’uscita di Knock-Off, una serie prodotta da Disney+ a cui stava lavorando, è stata rinviata a tempo indeterminato.