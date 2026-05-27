Avrete notato che fa caldo

Da alcuni giorni fa molto caldo. Le temperature sono state più alte rispetto alla media degli ultimi decenni del periodo, non solo in Italia ma anche in vari paesi dell’Europa occidentale. Martedì, per esempio, in alcune parti del Regno Unito sono stati battuti i record di temperature massime del mese. È la prima ondata di calore dell’anno, in anticipo rispetto a quando di solito comincia il caldo estivo.

Se abitate in una città che è meta turistica potreste aver visto spuntare gli ombrelli colorati con cui i turisti si proteggono dal caldo, come quelli fotografati al Colosseo e fuori dal Duomo di Milano. A Parigi c’è chi ha sfruttato le fontane d’acqua e i nebulizzatori, e le spiagge si sono riempite pure in Inghilterra.

In Italia mercoledì le temperature hanno superato i 34 gradi in varie città della pianura Padana. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica 16 capoluoghi sui 27 monitorati con il “bollino arancione”, il livello di rischio medio per la salute. Sono previsti alcuni temporali nel Nord-Est. Per giovedì in quattro città – Bologna, Firenze, Roma e Torino – è invece previsto il livello di rischio più alto, il “bollino rosso”. Da giovedì, poi, le temperature dovrebbero abbassarsi rispetto a quelle degli ultimi giorni, almeno fino al fine settimana.

In Francia il servizio meteorologico francese Météo-France ha diffuso un’allerta arancione per l’ondata di calore in 13 province mercoledì, con temperature previste fino ai 35 gradi, e in 17 per giovedì. Anche in Spagna le temperature sono da giorni molto elevate. Secondo le previsioni dell’Agenzia meteorologica statale spagnola (AEMET) le temperature medie giornaliere supereranno i massimi storici di questo periodo fino ad almeno i primi giorni di giugno. In alcune zone si toccheranno i 35 gradi: a Saragozza, Badajoz e Siviglia le temperature potrebbero raggiungere i 38 gradi, e in altri punti dell’Andalusia, nel sud del paese, anche i 40.