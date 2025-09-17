Cosa sappiamo sulle motivazioni di Tyler Robinson

Nel presentare le accuse nei confronti di Tyler Robinson, il presunto assassino 22enne di Charlie Kirk, la procura ha condiviso alcune nuove informazioni e uno scambio di messaggi fra Robinson e la persona con cui aveva una relazione, che sembrano contenere la spiegazione più chiara finora disponibile sul possibile movente dell’omicidio. Nei messaggi il 22enne dice di aver ucciso Kirk e di averlo fatto perché ne aveva «abbastanza del suo odio. Alcune forme d’odio non si possono risolvere trattando». Kirk era un influencer e podcaster di estrema destra molto vicino a Donald Trump.

Nel documento diffuso dalla procura si legge che la madre di Robinson ha detto alla polizia che di recente il figlio si era interessato di più alla politica e che aveva iniziato ad avere idee più «di sinistra» rispetto al resto della famiglia, che è di orientamento Repubblicano e conservatore (nei messaggi Robinson descrive suo padre come un «diehard MAGA», ossia un grande sostenitore di Trump). Per esempio, secondo la testimonianza della madre Robinson aveva cambiato idea sui diritti delle persone gay e trans, e la persona che frequentava e con cui viveva è stata descritta dalla procura come «biologicamente maschio che stava cambiando genere».

Questa persona ha poi parlato con la polizia e ha dato loro accesso a dei messaggi che dice di aver scambiato con Robinson nelle ore successive all’omicidio di Kirk. I messaggi sono stati diffusi dalla procura.

La conversazione comincia con Robinson che dice di guardare sotto alla tastiera del pc, dove ha nascosto un biglietto in cui ha scritto: «Ho avuto l’opportunità di uccidere Charlie Kirk e ho intenzione di coglierla» (la procura ha detto che gli investigatori hanno visto una foto di questo biglietto).

La persona gli chiede se sia stato lui a commettere l’omicidio. Robinson risponde: «Sono io, mi dispiace». Quando gli viene chiesto perché l’ha fatto, dice che ne aveva abbastanza di Kirk. Aggiunge che aveva iniziato a pianificare l’omicidio circa una settimana prima. Lo scambio si può leggere in inglese qui sotto (la persona con cui Robinson aveva una relazione è indicata come “roommate”, ossia compagno/a di stanza):

– Leggi anche: La procura chiederà la pena di morte per Tyler Robinson

Nei messaggi seguenti Robinson parla del fucile che ha lasciato vicino al luogo dove è stato compiuto l’omicidio (un fucile di suo nonno che dice di voler recuperare) e dei proiettili ritrovati insieme all’arma. Negli ultimi giorni la politica, la stampa e in generale molte persone che hanno commentato l’omicidio online hanno usato proprio i proiettili per formulare delle teorie sul possibile movente, anche contraddittorie fra loro.

Sui proiettili c’erano scritte le frasi: «Hey fascista! Prendi questo!», «Oh bella ciao, bella ciao», «Gay chi legge LMAO» e «Notices bulges, OwO, what’s this?», una frase legata a un vecchio meme che si può tradurre all’incirca con «Ho notato il tuo pacco *strabuzza gli occhi* e questo cos’è?». Specialmente per le prime due, alcuni avevano ipotizzato che Robinson provenisse da ambienti di estrema sinistra. Molto presto però altri avevano fatto notare come quelle fossero espressioni tipiche del gergo dei forum e dei videogiochi frequentati da adolescenti e ventenni, che non per forza indicavano l’appartenenza a una precisa corrente politica.

Nei messaggi Robinson dice che le frasi sui proiettili sono «principalmente un grande meme» e scherza sulla possibilità di vedere «Notices bulges, OwO» su Fox News, la principale emittente di destra del paese.

– Leggi anche: Di certo su Tyler Robinson sappiamo solo che stava tantissimo online