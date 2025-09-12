Cosa si sa del presunto assassino di Charlie Kirk

L’uomo sospettato di aver sparato e ucciso il noto attivista della destra statunitense Charlie Kirk si chiama Tyler Robinson, ha 22 anni ed è stato arrestato in Utah giovedì sera. Le autorità che stanno indagando sul caso ritengono che l’attentatore abbia agito da solo, ma non si conoscono ancora le sue motivazioni. È sospettato di omicidio aggravato, intralcio alla giustizia e uso illecito di arma da fuoco con conseguenti gravi lesioni personali: le accuse dovrebbero essere formalizzate la prossima settimana.

Robinson era cresciuto a Washington, in Utah. Ora la sua famiglia vive nella vicina St. George, una città di circa 100mila abitanti nel sudovest dello stato, vicino al confine con il Nevada. Robinson è stato arrestato proprio a St. George, che dista circa 400 chilometri dal campus della Utah Valley University in cui mercoledì è stato ucciso Kirk. Non ha opposto resistenza all’arresto.

Era uno studente al terzo anno di un corso di formazione per elettricisti al Dixie Tecnical College (sempre in Utah), e nel 2021 per un semestre aveva frequentato la Utah State University. Non ha mai servito nell’esercito e le ricerche fatte finora non riportano precedenti penali. Nelle liste elettorali era iscritto come indipendente (negli Stati Uniti per votare bisogna registrarsi alle liste del proprio collegio. Quando lo si fa, è possibile indicare la propria propensione politica e quindi iscriversi come “elettori Democratici” o “elettori Repubblicani”. Se non si fa una scelta si viene inseriti nella categoria “Indipendenti”).

Un parente di Robinson ha detto agli investigatori che nell’ultimo periodo si era interessato alla politica e che di recente aveva parlato male proprio di Kirk durante una cena.

Robinson è stato arrestato più di 30 ore dopo l’attentato. Tra giovedì e venerdì l’FBI aveva diffuso sui social alcune foto del presunto attentatore: mostrano un uomo con una maglietta scura con un’aquila e una bandiera americana, e un cappellino da baseball nero. L’agenzia non era riuscita a identificarlo con i sistemi di riconoscimento facciale, e aveva chiesto aiuto alla popolazione offrendo anche una ricompensa da 100mila dollari per chi avesse fornito informazioni utili.

Nel giorno in mezzo in cui è stato fuga Robinson ha parlato al telefono con il padre, che l’aveva riconosciuto dalle foto. Secondo una fonte delle forze dell’ordine rimasta anonima, citata da CNN, il padre avrebbe chiesto a Robinson: «Tyler, sei tu? Sembri tu». Lui gli avrebbe detto: «Preferirei uccidermi che consegnarmi alle autorità». È infine stato arrestato dopo che un amico di famiglia ha allertato l’FBI e le autorità locali, riferendo che Robinson aveva in qualche modo fatto capire di essere il responsabile dell’attentato.

Un amico di Robinson ha mostrato agli investigatori alcuni messaggi scambiati sulla piattaforma Discord, in cui Robinson parlava di un fucile nascosto da qualche parte. Dopo l’attentato gli investigatori hanno trovato in un parco vicino al campus un vecchio fucile di marca Mauser e dei proiettili, identificati come la probabile arma usata dall’attentatore. Su tre cartucce non sparate sono state trovate le frasi «Hey fascista! Prendi questo!», «Oh bella ciao, bella ciao» (in italiano) e «Gay chi legge LMAO». Su una quarta cartuccia utilizzata invece era stato scritto «Notices bulges, OwO, what’s this?», una frase legata a un meme.

