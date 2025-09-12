C’è un nuovo video del presunto assassino di Charlie Kirk

Le autorità dello Utah, negli Stati Uniti, hanno condiviso un nuovo video che mostra una persona che ritengono sia l’assassino dell’attivista di destra Charlie Kirk, ucciso mercoledì mentre stava parlando a un evento alla Utah Valley University, a Orem. Nel video, realizzato pochi istanti dopo l’omicidio, si vede una persona saltare dal tetto da cui, presumibilmente, l’assassino di Kirk ha sparato, e poi scappare attraverso il parco in cui è stato ritrovato un fucile, che secondo gli investigatori è quello usato nell’omicidio.

Beau Mason, il capo del dipartimento di Sicurezza pubblica dello Utah, si è riferito alla persona sospettata come a un uomo (ha usato, cioè, il pronome maschile inglese “he”). Ha detto che gli investigatori sperano di poter ottenere delle tracce di DNA dall’angolo del tetto da cui è saltata, e di avere recuperato una possibile impronta delle sue scarpe. Giovedì pomeriggio l’FBI aveva già diffuso alcune immagini di una persona sospettata di essere l’assassino di Kirk.

Durante una conferenza stampa Mason ha anche fatto vedere alcune nuove immagini della persona sospettata. Ha menzionato in particolare alcune caratteristiche dei suoi vestiti, tra cui una maglietta con un’aquila e una bandiera americana, e un cappellino da baseball nero con un triangolo, sottolineando che sono tutti elementi che potrebbero aiutare l’identificazione, e ha chiesto a tutti di segnalare se eventualmente queste cose potrebbero essere indossate da qualcuno che conoscono.

Fin da quando sono iniziate le ricerche, la polizia dello Utah e l’FBI (l’agenzia di polizia federale degli Stati Uniti, che investiga sui reati più gravi) hanno chiesto aiuto per cercare di identificare la persona sospettata. La polizia dello Utah ha detto di avere già ricevuto centinaia di segnalazioni.

– Leggi anche: La violenza politica negli Stati Uniti è sempre più frequente