C’è stato un attentato contro un importante attivista della destra statunitense

L’attivista statunitense Charlie Kirk ha subìto un attentato durante un incontro con gli studenti della Utah Valley University a Orem, nello Utah. Kirk è considerato molto vicino a Donald Trump ed è il fondatore di un’organizzazione giovanile di destra piuttosto influente negli Stati Uniti. Per il momento non ci sono molte informazioni, ma nei video che stanno circolando sui social si vede Kirk parlare sotto un gazebo di fronte a una folla nutrita, quando improvvisamente viene raggiunto da un proiettile al collo. Non si conoscono le sue condizioni, ma da alcuni video sembra abbia perso molto sangue.

Kirk è un commentatore molto influente, soprattutto tra i più giovani. È noto per aver fondato Turning Point USA, una ong con l’obiettivo di diffondere idee conservatrici tra gli studenti dei college americani. È un noto sostenitore del presidente Donald Trump e aveva partecipato attivamente alla sua campagna elettorale. Pochi minuti dopo l’attentato sia Trump che il vicepresidente JD Vance hanno dedicato un post sui social a Kirk, invitando le persone a pregare per lui.

Notizia in aggiornamento…