Trump ha sostenuto che sia stato arrestato il presunto assassino di Charlie Kirk

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto in un’intervista a Fox News che ritiene che sia stato arrestato il presunto assassino di Charlie Kirk, l’attivista di destra ucciso mercoledì mentre stava parlando alla Utah Valley University, in Utah. «Penso con un elevato grado di certezza che l’abbiamo [l’attentatore] in custodia», ha detto Trump, aggiungendo che secondo lui la notizia dell’arresto verrà diffusa oggi (venerdì). In Utah è stata convocata una conferenza stampa dell’FBI e della polizia per le 7 del mattino locali, le 15 italiane.

Trump ha aggiunto altre informazioni, per ora non confermate: ha detto che la cattura di un uomo «di 28 o 29 anni» sarebbe stata resa possibile dalla collaborazione di un sacerdote e di «qualcuno che era molto vicino» all’arrestato, che in seguito ha indicato come il padre del presunto assassino.

Giovedì le autorità dello Utah avevano diffuso dapprima alcune immagini della persona sospettata e poi un video che la mostrava saltare dal tetto da cui, presumibilmente, l’assassino di Kirk aveva sparato, per poi scappare attraverso il parco; nello stesso parco è stato ritrovato un fucile, che secondo gli investigatori è quello usato nell’omicidio. FBI e polizia avevano chiesto pubblicamente aiuto per identificare il sospettato, che indossava una maglietta scura con un’aquila e una bandiera americana, e un cappellino da baseball nero con un triangolo.

