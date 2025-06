Tra Trump e Musk si è già messa male

Donald Trump ed Elon Musk hanno già iniziato a litigare, pochi giorni dopo che il secondo aveva lasciato l’amministrazione statunitense, di cui era stato per mesi un membro molto influente. Giovedì, durante un incontro col cancelliere tedesco alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicamente accusato Musk di essere un ingrato, in sostanza, dopo che aveva criticato aspramente una sua proposta di legge. Musk gli ha risposto in tempo reale sul suo social X, allargando il battibecco con toni impensabili fino a pochi giorni fa, visto che i due avevano sempre mostrato pubblicamente un ottimo rapporto. «Sono molto deluso da Elon, l’ho aiutato un sacco», ha detto Trump.

Il presidente ha poi fatto intendere che il loro rapporto si era deteriorato: ha detto che in passato era molto positivo, ma di non essere sicuro che sarebbe stato così anche in futuro. Trump si è indispettito perché in questi giorni Musk aveva definito «un disgustoso abominio» una proposta di legge che prevede tagli alle tasse per le fasce di reddito più alte e investimenti per il settore militare e per il controllo delle frontiere, solo in parte bilanciati da risparmi: la proposta è molto criticata proprio per il serio impatto che potrebbe avere sul bilancio pubblico degli Stati Uniti.

Musk ha reagito alle dichiarazioni di Trump condividendo alcuni suoi vecchi post, anche di più di 10 anni fa, in cui Trump contestava categoricamente proposte di legge che prevedevano un aumento della spesa del governo o del debito pubblico.

Uno dei vecchi post ricondivisi da Musk

La tattica di Musk è far passare il presidente come incoerente, e per converso lui come fedele a un’ideologia di tagli verticali alla spesa pubblica: cioè al principio sbandierato durante i quattro mesi in cui ha guidato il dipartimento per l’Efficienza del governo (DOGE in inglese), peraltro senza raggiungere i risultati promessi.

Già le critiche sulla legge erano state interpretate come un segnale di allontanamento tra Musk e i Repubblicani, e di frizioni nel rapporto con Trump, che almeno pubblicamente era stato ottimo fino ad allora. Giovedì, invece, Musk è arrivato a sostenere che senza di lui i Repubblicani avrebbero perso le elezioni presidenziali e non avrebbero la maggioranza al Senato, riferendosi al ruolo avuto nella campagna elettorale in cui ha investito decine di milioni di dollari.

C’è anche una ragione per certi versi personale per l’ostilità di Musk alla proposta di legge, che è già stata approvata alla Camera ma deve ancora essere discussa in Senato. Una delle misure previste infatti elimina gli sgravi fiscali per l’acquisto di auto elettriche: è una decisione che colpisce direttamente gli affari di Musk, amministratore delegato di Tesla e importante azionista. Gli interventi sui social di Musk erano un evidente tentativo di influenzare il provvedimento.

Giovedì, dopo le dichiarazioni di Trump su di lui, il valore delle azioni di Tesla è molto sceso in borsa, arrivando in alcuni momenti a perdere fino all’8 per cento. L’impegno politico di Musk, e la sua vicinanza a Trump, in questi mesi hanno molto danneggiato l’azienda automobilistica, che ha ridotto le sue vendite e ha avuto un periodo difficile in borsa.

