Il cancelliere Friedrich Merz ha regalato a Trump un cimelio del suo nonno tedesco

È consuetudine che i capi di stato e di governo si scambino doni di circostanza ai loro incontri istituzionali. Durante un atteso incontro alla Casa Bianca, a Washington, giovedì il cancelliere tedesco Friedrich Merz ne ha portato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump uno piuttosto personale e ragionato: il certificato di nascita di suo nonno, incorniciato. Il nonno del presidente, Friedrich Trump, infatti era tedesco: nacque nel 1869 a Kallstadt, nell’odierna Renania-Palatinato, prima di emigrare a New York in cerca di fortuna (in seguito americanizzando il suo nome in Frederick).

Oltre al documento ufficiale, in tedesco, la cornice contiene una sua traduzione in inglese

Il dono serviva per ingraziarsi Trump prima di un momento che in questi mesi è diventato una specie di imboscata per altri leader: su tutti per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e per quello sudafricano, Cyril Ramaphosa. L’incontro con Merz è invece filato liscio – come successe anche in occasione di quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – anche perché ha parlato quasi solo Trump e il cancelliere non l’ha mai contraddetto. Tra le altre cose Trump ha risposto alle recenti critiche di Elon Musk a una sua proposta di legge, dicendosi «deluso» da lui.

