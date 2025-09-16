Il procuratore della contea dello Utah chiederà la pena di morte per Tyler Robinson

Martedì il procuratore della contea dello Utah, Jeff Gray, ha detto che chiederà la pena di morte per Tyler Robinson, il presunto assassino dell’attivista di destra Charlie Kirk, ucciso mercoledì mentre parlava alla Utah Valley University. Robinson è stato accusato di omicidio aggravato, ostruzione alla giustizia, uso illegale di un’arma da fuoco e una serie di aggravanti basate sul fatto che avrebbe ucciso Kirk per motivi politici e che l’avrebbe fatto sapendo che delle persone giovani sarebbero state presenti. Sono accuse simili ma più pesanti di quelle che erano state anticipate dai giornali nelle scorse ore. Kirk aveva 31 anni ed era uno dei più importanti alleati politici del presidente Donald Trump.

Ha detto che un DNA compatibile con quello di Robinson è stato identificato sul grilletto del fucile che è stato trovato in un parco vicino al campus dell’università e che è considerato essere l’arma del delitto. Gray ha poi dato molti più dettagli sulle indagini in corso, sulla vita di Robinson e sulle azioni che avrebbe compiuto fra il momento in cui Kirk è stato ucciso e quello in cui lui è stato arrestato, 33 ore dopo.

Secondo l’accusa, Robinson avrebbe sparato a Kirk da un tetto di un edificio vicino, da cui poi si sarebbe calato (come mostra un video diffuso dalle autorità nei giorni scorsi). Da lì avrebbe nascosto il fucile e si sarebbe liberato dei vestiti che aveva usato e avrebbe detto alla persona con cui viveva di cancellare alcuni messaggi potenzialmente incriminanti e di non parlare con la polizia.

