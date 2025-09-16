Israele sta intensificando i bombardamenti sulla città di Gaza

Nella notte tra lunedì e martedì l’esercito israeliano ha intensificato i bombardamenti sulla città di Gaza, nel nord della Striscia, in vista dell’operazione militare di terra con cui intende occuparla interamente. Complessivamente sono state uccise almeno 38 persone palestinesi, decine sono state ferite o sono intrappolate sotto le macerie.

Lunedì sera il giornale israeliano Jerusalem Post ha scritto che alcuni carri armati israeliani sarebbero entrati nella città. L’inizio dell’operazione di terra è stato confermato a vari media stranieri da funzionari israeliani rimasti anonimi, ma la situazione è ancora confusa. Il primo ministro Benjamín Netanyahu ha detto che l’esercito ha avviato una «intensa operazione» nella città di Gaza, senza aggiungere altro.

Il 9 settembre Israele aveva ordinato a tutti gli abitanti della città di andarsene e di spostarsi ad al Mawasi, nel sud della Striscia, che Israele definisce una “zona sicura” ma che in realtà l’esercito ha bombardato più volte uccidendo civili e distruggendo strade ed edifici.

Israele bombarda costantemente la città di Gaza (come il resto della Striscia) da quasi due anni, e gran parte degli edifici sono distrutti. A inizio agosto il governo aveva approvato un piano per conquistarla militarmente. Già prima dell’annuncio dell’operazione Israele occupava il 75 per cento del territorio della Striscia: aveva però in buona parte evitato di entrare nella città di Gaza e nelle due regioni costiere attorno a Deir al Balah e ad al Mawasi, dove si trovano grandi campi profughi, per timore che lì fossero detenuti gli ostaggi israeliani (secondo le stime israeliane a Gaza ci sarebbero ancora circa 50 ostaggi, di cui 20 in vita).

In queste zone si è concentrato il grosso della popolazione palestinese sfollata, che adesso non sa più dove andare per ripararsi dai bombardamenti. Si stima che nella città di Gaza ci sia ancora oltre un milione di persone, fra quelle che ci vivevano già prima dell’invasione e quelle che vi si sono rifugiate dopo, che perlopiù non sanno dove andare.

Lunedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato a Gerusalemme il segretario di Stato statunitense Marco Rubio (l’equivalente del ministro degli Esteri). Tra le altre cose Rubio ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti per Israele e ha detto di sostenere una soluzione diplomatica per la guerra, pur riconoscendo che «dobbiamo essere preparati all’eventualità che questo non succeda».