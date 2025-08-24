Israele ha bombardato alcuni quartieri della città di Gaza

L’esercito israeliano ha intensificato gli attacchi contro la città di Gaza, la principale della Striscia di Gaza. Diversi residenti hanno raccontato a Reuters che nella notte tra il 23 e il 24 agosto ci sono state molte esplosioni in diversi quartieri della periferia, nelle aree di Zeitoun e Shejaia. Carri armati dell’esercito israeliano hanno colpito case e strade anche nel quartiere occidentale di Sabra. Diversi palazzi sono stati distrutti, inoltre, nel campo profughi di Jabalia, a nord della città. Al momento non è chiaro quante persone siano state uccise.

A inizio agosto il governo israeliano aveva approvato un piano per occupare la città di Gaza. Martedì 20 agosto aveva anche iniziato a richiamare in servizio migliaia di riservisti. Molto probabilmente gli attacchi della scorsa notte sono parte dei preparativi per l’offensiva che molti si aspettano inizierà nelle prossime settimane.

Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, Israele ha occupato e bombardato una grossa parte della Striscia di Gaza, e la città di Gaza è una delle pochissime aree che non controlla. Si stima che al momento ci vivano circa un milione di persone. Il piano di Israele ha attirato moltissime critiche, ma il 22 agosto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato che il governo continuerà i preparativi per l’offensiva. Ha anche minacciato di distruggere completamente la città se Hamas non si arrenderà accettando le condizioni imposte da Israele.

Secondo l’agenzia AP, che cita i dati degli ospedali ancora attivi, nella giornata di ieri almeno 33 persone sono state uccise in diversi attacchi israeliani in tutto il territorio della Striscia. Tra queste, almeno 17 sono in un campo per sfollati a Khan Younis, a sud.