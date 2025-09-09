Israele ha fatto un attacco mirato contro funzionari di Hamas a Doha, in Qatar

L’esercito israeliano ha condotto un attacco di precisione contro leader di Hamas a Doha, la capitale del Qatar. Nella città ci sono state diverse esplosioni e sono state viste alzarsi colonne di fumo. Hamas ha detto che l’attacco era diretto contro la delegazione che si trova in Qatar per partecipare ai negoziati per un cessate il fuoco a Gaza (finora inconcludenti). Non è ancora chiaro se abbia ucciso delle persone.

Al Jazeera ha riferito, sulla base di sue fonti in Hamas, che la delegazione doveva riunirsi per discutere l’ultima proposta per il cessate il fuoco avanzata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che finora il gruppo aveva respinto. Questa circostanza è stata confermata da funzionari del Qatar ai media israeliani.

Il ministero degli Esteri qatariota ha accusato Israele di aver fatto una «flagrante violazione» del diritto internazionale, peraltro colpendo all’interno di un quartiere residenziale. Diversi altri paesi del Medio Oriente, tra cui Arabia Saudita, Iran ed Emirati Arabi Uniti, hanno a loro volta condannato l’attacco.

Pochi giorni fa il capo delle forze armate israeliane, il generale Eyal Zamir, aveva detto che le prossime operazioni dell’esercito avrebbero preso di mira i leader di Hamas all’estero, una tattica non nuova per Israele, anche perché da tempo ha già ucciso quelli nella Striscia di Gaza. A maggio il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, aveva esplicitamente minacciato Khalil al-Hayya, il capo negoziatore di Hamas: non si sa se fosse in Qatar.

Netanyahu ha seguito l’attacco dalla sede dello Shin Bet, il servizio segreto interno di Israele,

che ha condotto l’operazione insieme all’esercito e all’aeronautica

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è assunto la responsabilità dell’attacco, sostenendo che sia stata «un’operazione interamente indipendente di Israele». Israele ha avvisato l’amministrazione Trump poco prima dell’attacco. In questi giorni Trump aveva minacciato ripetutamente Hamas, ordinandogli di restituire gli ostaggi israeliani (48 tra quelli ancora in vita e morti).

È la seconda volta dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza che il Qatar, che è uno dei paesi mediatori tra Israele e Hamas, viene attaccato sul suo territorio: lo scorso giugno l’Iran, durante la guerra dei 12 giorni combattuta con Israele, aveva lanciato alcuni missili contro un’importante base militare degli Stati Uniti vicino a Doha, senza fare grossi danni, come ritorsione per i bombardamenti statunitensi ai siti del suo programma di arricchimento dell’uranio.

