Cinque persone sono state uccise in un attacco armato a Gerusalemme

Lunedì mattina cinque persone sono state uccise e circa una decina è rimasta ferite in un attacco armato su un autobus a Gerusalemme, in una zona al confine fra la parte ovest della città (governata legittimamente da Israele) e quella est, occupata da Israele dal 1967. I responsabili dell’attentato sono state due persone che una volta salite a bordo del bus hanno iniziato a sparare contro i passeggeri. Poco dopo sono state uccise da un membro delle forze di sicurezza israeliane. Al momento l’attacco non è stato rivendicato da nessuno.

Attacchi del genere – su un mezzo di trasporto pubblico, contro persone civili – erano molto frequenti fra gli anni Novanta e i primi anni Duemila durante le cosiddette intifada, cioè le rivolte armate guidate da gruppi radicali palestinesi contro l’occupazione israeliana.