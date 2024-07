La Corte internazionale di giustizia dice che le colonie israeliane sono illegali

Venerdì la Corte internazionale di giustizia, il più importante tribunale delle Nazioni Unite, ha stabilito che le colonie israeliane nei Territori palestinesi e l’utilizzo delle risorse naturali che Israele fa in quelle zone vìolano il diritto internazionale. La decisione chiude un importante procedimento sulle conseguenze legali dell’occupazione da parte di Israele della Cisgiordania e di Gerusalemme Est.

Secondo i 15 giudici della Corte, «il trasferimento di coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme da parte di Israele, e il mantenimento della loro presenza da parte di Israele, sono contrari all’articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra», che insieme alle altre tre convenzioni forma la base del diritto internazionale umanitario.

Formalmente il verdetto della Corte non è una sentenza, ma un’opinione non vincolante che dovrebbe servire a guidare dal punto di vista legale il modo in cui paesi membri dell’ONU dovrebbero trattare le colonie israeliane nei territori palestinesi. Pur non essendo vincolanti, i pareri consultivi della Corte hanno un grosso peso giuridico e una grande autorevolezza: in questo caso la loro conseguenza più concreta potrebbe essere un aumento delle pressioni politiche su Israele per bloccare le sistematiche violazioni dei diritti dei civili palestinesi.

L’ultima volta che la Corte internazionale di giustizia si era espressa sulle politiche israeliane nei Territori palestinesi era stata oltre vent’anni fa, nel 2003, quando aveva stabilito che il muro di separazione tra Israele e la Cisgiordania violava il diritto internazionale.

Il parere della Corte era stato formalmente richiesto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con una risoluzione approvata a dicembre del 2022, quindi molto prima dell’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, inizia a ottobre del 2023.

Le audizioni della Corte erano iniziate lo scorso febbraio. Israele non aveva partecipato: tradizionalmente considera i tribunali internazionali ingiusti e di parte, e a luglio del 2023 aveva criticato la risoluzione dell’ONU (quella che chiedeva alla Corte di esprimersi) definendola «tendenziosa» e nata da una «chiara distorsione della storia e della realtà attuale del conflitto israelo-palestinese».