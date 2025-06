Cosa sappiamo del bombardamento degli Stati Uniti in Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno iniziato ad attaccare l’Iran, bombardando tre siti nucleari. Sono quindi entrati in guerra al fianco di Israele, una possibilità di cui si parlava da giorni e che Trump aveva detto di stare valutando.

Al momento non si sa se l’attacco abbia ucciso o ferito persone. Non ci sono foto né video che mostrino qualcosa, ma il bombardamento è stato confermato anche da alcuni funzionari del governo iraniano al New York Times. I siti colpiti sono quelli di Fordo, Natanz e Isfahan.

Quello di Fordo in particolare è uno dei più importanti del programma nucleare iraniano. Si trova nel nord del paese ed è stato costruito ad almeno 80 metri di profondità sotto a una montagna, quindi è protetto da uno strato di roccia molto spesso. Solo gli Stati Uniti hanno armi in grado di bombardarlo, le cosiddette bombe bunker buster, cioè “antibunker”, “demolitrici di bunker”.

Sono bombe lunghe 6 metri e pesanti circa 14 tonnellate, che possono penetrare nella roccia fino a 60 metri. Solo gli Stati Uniti hanno aerei in grado di trasportarle, i bombardieri B-2 Spirit: nel pomeriggio di sabato gli Stati Uniti ne avevano spostati alcuni dalla loro base, nel Missouri, all’isola di Guam, nell’oceano Pacifico. Da lì poi sono stati spostati nell’isola Diego Garcia, nell’arcipelago delle Chagos, da cui probabilmente è partito l’attacco verso l’Iran. Al momento però non si sa in che condizioni sia il sito, se sia stato distrutto totalmente o solo in parte.