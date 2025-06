Cosa sappiamo del bombardamento di Israele ai siti nucleari iraniani

Giovedì notte Israele ha iniziato un massiccio bombardamento contro diversi siti legati al programma nucleare e missilistico iraniano (qui per seguire il liveblog del Post). La televisione di stato iraniana ha confermato che nell’attacco sono stati uccisi Hossein Salami, il comandante delle Guardie Rivoluzionarie, la forza militare più potente dell’Iran; Mohammad Bagheri, il capo dell’esercito regolare, il più alto in grado nel sistema iraniano dopo la Guida suprema Ali Khamenei, la principale autorità politica e religiosa dell’Iran; e alcuni scienziati che lavoravano al programma nucleare.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che i siti nucleari iraniani sono una «minaccia esistenziale» per Israele e che i bombardamenti potrebbero continuare per giorni. L’esercito israeliano ha fatto sapere che, secondo loro, l’Iran era ormai vicinissimo ad avere la bomba nucleare, e che per questo era necessario mettere in atto un «attacco preventivo».

Ali Khamenei ha minacciato grosse ritorsioni contro Israele.

Il presidente statunitense Donald Trump ha detto di essere stato informato in anticipo dei bombardamenti israeliani, ma ha aggiunto che gli Stati Uniti non sono coinvolti militarmente nell’operazione.