Com’è fatto il nuovo governo tedesco

Martedì mattina si insedia ufficialmente il nuovo governo tedesco, con il voto di fiducia del Bundestag (il parlamento federale). Il nuovo cancelliere è Friedrich Merz, leader dei Cristiano-Democratici (CDU, centrodestra), che a 69 anni è anche la persona più anziana nella storia tedesca a ricoprire questo ruolo. Prende il posto di Olaf Scholz, che lunedì sera è stato salutato con i tradizionali onori militari e tre canzoni scelte da lui.

Il nuovo governo è sostenuto dalla CDU di Merz, che aveva vinto le elezioni dello scorso 23 febbraio, e dai Socialdemocratici (SPD, centrosinistra) di Scholz, che però avevano ottenuto il loro peggior risultato di sempre. A inizio aprile i dirigenti di questi due partiti avevano trovato un accordo, che era stato approvato internamente da entrambi la settimana scorsa, pur con qualche malumore tra i Socialdemocratici. L’obiettivo esplicito del patto di coalizione, nonostante le distanze tra CDU e SPD, è tenere lontano dal governo il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), che era arrivato secondo espandendo ovunque i suoi consensi.

La distribuzione dei ministeri riflette le priorità del nuovo governo: una di queste sarà la politica estera. Merz ha voluto che il suo partito avesse il ministero degli Esteri, assegnato a Johann Wadephul. Ha annunciato inoltre la creazione di un Consiglio di sicurezza nazionale per migliorare il coordinamento su queste materie, che durante il governo di Scholz spesso non c’è stato, anche se principalmente per i contrasti con gli alleati di allora, Verdi e Liberali.

La CDU esprimerà anche la ministra dell’Economia, con Katherina Reiche, che è una storica esponente del partito e negli ultimi anni è stata amministratrice delegata di un ramo tedesco di E.ON, il più grande operatore di reti energetiche europeo.

Infine l’ala bavarese del partito, la CSU, avrà il ministero dell’Interno, che gli permetterà di applicare nuove politiche molto restrittive sull’immigrazione. A guidare il ministero è stato scelto Alexander Dobrindt, che era già stato ministro ai Trasporti ai tempi di Angela Merkel (tra il 2013 e il 2017). La settimana scorsa il neo-capo di gabinetto Thorsten Frei (sempre della CDU) ha detto che da oggi la polizia inizierà a respingere al confine le persone migranti senza documenti.

I Socialdemocratici hanno ottenuto comunque ministeri importanti. Il co-leader Lars Klingbeil sarà ministro delle Finanze e vicecancelliere: è uno stretto alleato politico di Scholz e in passato aveva lavorato per l’ex cancelliere Gerhard Schröder, che poi ha rinnegato per i suoi legami con la Russia. L’SPD avrà anche i ministeri del Lavoro, con Bärbel Bas, e dell’Ambiente, con Carsten Schneider. Schneider è stato commissario del governo per la Germania orientale e la sua scelta serve probabilmente ad anticipare le critiche dei Verdi, adesso all’opposizione, visto che ha una reputazione di politico pragmatico.

Queste nomine, nelle intenzioni dell’SPD, servivano a garantire una certa continuità col governo uscente sui temi che più stanno a cuore al loro elettorato. Resterà ministro della Difesa Boris Pistorius, il più popolare politico del partito e del paese (lo è più di Merz): si era vociferato che potesse essere lui il candidato cancelliere alle scorse elezioni, ma Pistorius non se l’era sentita, anche per disciplina di partito.

Pistorius coordinerà lo storico e massiccio piano per aumentare le spese militari, approvato in via definitiva a fine marzo. Il piano era stato anticipato da una riforma costituzionale che aveva esentato dal vincolo del freno al debito le spese militari che superano l’1 per cento del PIL all’anno.

Il fatto di essere riuscito a far approvare la riforma – con una maggioranza di due terzi dei voti nell’ultimo spiraglio della legislatura uscente – era stato visto come un segno della capacità negoziale di Merz, che si era accordato con SPD e Verdi in tempi relativamente stretti dopo le elezioni. Merz, però, aveva dovuto fare anche concessioni, accompagnandola con un fondo da 500 miliardi di euro per migliorare le infrastrutture tedesche.

Per raggiungere il risultato, Merz aveva fatto una parziale inversione sulle promesse della campagna elettorale di non aumentare la spesa pubblica. La cosa gli aveva attirato alcune critiche nel tradizionale bacino di voti della CDU e nella sua regione, il Sauerland.

Molte analisi hanno sottolineato che Merz parte da una posizione di debolezza politica. Innanzitutto in parlamento, dove la sua maggioranza è una delle più risicate del secondo dopoguerra, con un margine di soli 13 voti (su 650 seggi) al Bundestag. Inoltre, rispetto a febbraio, il suo tasso d’approvazione è sceso e nei sondaggi la CDU è stata raggiunta al primo posto da AfD, nonostante i servizi segreti interni abbiano designato il partito come un pericolo per la democrazia.

A proposito di politica estera, nelle prossime ore è previsto che Merz vada in visita dal presidente francese Emmanuel Macron e successivamente in Polonia. È una tradizione che il primo viaggio all’estero dei cancellieri sia in Francia, la più stretta alleata europea della Germania in questa fase storica, ma ci sono aspettative sul rilancio del rapporto tra i due paesi e della loro leadership in Europa, quello che in gergo viene chiamato “il motore franco-tedesco”. Macron aveva un ottimo rapporto con Merkel, ma dal 2021 in poi non aveva trovato in Scholz un interlocutore altrettanto efficace. L’alleanza con la Francia è tanto più importante visto il deteriorarsi dei rapporti con gli Stati Uniti, anche attorno ad AfD.

Infine, Merz ha la reputazione di essere un oratore impulsivo – a differenza dei predecessori (Scholz era ai limiti della noia). La cosa lo aveva favorito da leader dell’opposizione, ma gli aveva anche creato problemi in passato: per esempio nel 2023 aveva definito gli alunni figli di persone migranti «piccoli pascià» e l’accoglienza dei profughi ucraini in termini di «turismo sociale». Molti commentatori si chiedono se adesso, da cancelliere, cambierà stile comunicativo.

