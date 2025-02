In Germania ha vinto il centrodestra, AfD è il secondo partito

La CDU, il principale partito di centrodestra della Germania, ha vinto le elezioni parlamentari che si sono tenute domenica nel paese. Ha ottenuto il 28,5 per cento dei voti e Friedrich Merz, leader del partito, diventerà quasi sicuramente cancelliere: resta però da vedere con chi formerà la prossima coalizione di governo. È probabile che cercherà di formare un’alleanza di governo con i Socialdemocratici, ma le trattative non saranno semplici. Annunciando la vittoria Merz ha dichiarato: «So che non sarà facile», e rivolgendosi agli altri partiti ha aggiunto che si tratterà ora «di creare il più rapidamente possibile un governo capace di agire in Germania, con una buona maggioranza parlamentare».

La CDU ha ottenuto 164 seggi sui 630 totali del Bundestag, il parlamento tedesco, 12 in più rispetto alle precedenti elezioni, e la CSU, il ramo bavarese della CDU, ne ha ottenuti 44. Alternative für Deutschland (AfD), il principale partito dell’estrema destra tedesca, ha raggiunto il 20,8 per cento dei voti e 152 seggi, 69 più di quanti ne avesse in precedenza: è il miglior risultato della sua storia. I Socialdemocratici con il 16,4 per cento hanno perso 86 seggi e ne avranno ora solamente 120. L’affluenza è stata dell’82,5 per cento, la più alta dal 1990, cioè dalla riunificazione tra la Germania Est e Ovest.

Il cancelliere uscente, il Socialdemocratico Olaf Scholz, ha detto di volersi assumere la responsabilità della sconfitta e ha già annunciato che non sarà né il negoziatore della SPD nei colloqui di coalizione con la CDU, né farà parte di un eventuale governo Merz.

– Leggi anche: L’estrema destra tedesca ha ottenuto il miglior risultato dal Secondo dopoguerra

Seguono i Verdi con l’11,6 per cento, mentre la sinistra di Die Linke ha raddoppiato il risultato delle scorse elezioni arrivando ora all’8,8 per cento. L’Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW), un partito populista di difficile collocazione, con posizioni di sinistra in economia e argomenti molto vicini a quelli dell’estrema destra su migranti e vaccini, non ha invece superato la soglia del 5 per cento e non entrerà dunque nel prossimo parlamento così come i Liberali dell’FDP (4,3 per cento) che facevano parte del precedente governo. Il leader del partito Christian Lindner ha annunciato le sue dimissioni.

Il risultato della CDU (nei giorni scorsi Friedrich Merz aveva chiesto agli elettori di dargli una maggioranza superiore al 30 per cento per essere in una posizione di maggiore forza) potrebbe complicare i futuri negoziati per la formazione di una coalizione.

La coalizione uscente, la prima nella storia tedesca ad essere formata da tre partiti – i socialdemocratici della SPD, i Verdi e i Liberali della FDP – aveva dimostrato quanto sia complicato governare con un’ampia coalizione in Germania. E proprio i continui contrasti fra i tre partiti di governo avevano causato, lo scorso novembre, il crollo della coalizione stessa e le elezioni anticipate. Ora lo scenario più probabile per il futuro è quello di un’alleanza tra CDU-CSU e Socialdemocratici che insieme otterrebbero matematicamente la maggioranza assoluta al parlamento, senza il bisogno dei Verdi.

La questione non è però semplice: una parte della base dell’SPD è infatti diffidente nei confronti di Friedrich Merz da quando a fine gennaio aveva proposto una mozione molto dura contro l’immigrazione che era stata sostenuta dall’AfD. Sarà dunque necessario trovare dei compromessi su molti temi su cui i due partiti hanno profonde divergenze: oltre all’immigrazione, l’Ucraina, la spesa pubblica e la politica fiscale.

– Leggi anche: Chi è Friedrich Merz, il capo della CDU