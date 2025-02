L’affluenza alle elezioni in Germania è stata la più alta dal 1990

L’affluenza alle elezioni federali tedesche del 23 febbraio è stata dell’82,5 per cento: è il dato più alto dal 1990, quindi dalla riunificazione tra la Germania est e ovest. Alle ultime elezioni, nel 2021, aveva partecipato il 76,4 per cento degli aventi diritto. In passato, prima del 1990, nella Germania ovest c’erano stati anni in cui l’affluenza era stata ancora più alta: nel 1972 raggiunse il 91,1 per cento, e nel 1976 il 90,7 per cento. Dopo la riunificazione l’affluenza più alta si era avuta nel 1998, quando si raggiunse l’82,2 per cento.