L’importante voto del parlamento tedesco per allentare il “freno al debito”

Martedì il Bundestag, la camera bassa del parlamento tedesco, voterà una proposta di riforma costituzionale che permette di fare debito investendo centinaia di miliardi di euro in spese militari e infrastrutture. La proposta è incredibilmente importante perché permette di allentare una legge costituzionale nota come “freno al debito”, che da decenni costringe la Germania a mantenere il pareggio di bilancio ostacolando le possibilità di spesa e investimento. Rientra nei tentativi dell’Europa di riarmarsi, ora che gli Stati Uniti di Donald Trump non sono più ritenuti un alleato affidabile.

La riforma prevede di creare un fondo da 500 miliardi di euro, escluso dal vincolo del “freno al debito”, per migliorare le infrastrutture tedesche, tra cui le reti ferroviarie, gli ospedali e le strade, che in molti casi sono obsolete e malfunzionanti. Permetterebbe anche di esentare dal freno le spese militari che superano l’1 per cento del Prodotto interno lordo (PIL) all’anno, ossia circa 45 miliardi di euro.

È stata avanzata dalla CDU, il principale partito di centrodestra e vincitore delle elezioni federali dello scorso 23 febbraio. Per essere approvata deve avere una maggioranza di almeno due terzi dei voti: in queste settimane Friedrich Merz, il leader della CDU che con tutta probabilità sarà il prossimo cancelliere (ossia capo del governo), ha negoziato con vari partiti per assicurarsi il sostegno necessario.

La scorsa settimana è stato trovato un accordo: la riforma dovrebbe essere sostenuta dalla CDU, dai Socialdemocratici (SPD) e dai Verdi. Insieme i tre partiti hanno i voti necessari per farla passare, con un margine di circa 30 deputati. I negoziati tra i partiti sono stati particolarmente complessi soprattutto perché i Verdi, consapevoli del fatto che i loro voti sarebbero stati fondamentali, hanno fatto varie richieste e hanno ottenuto garanzie su futuri investimenti nella transizione energetica.

Per Merz è fondamentale far approvare la riforma in tempi stretti: il prossimo 25 marzo si insedierà il nuovo parlamento uscito dalle elezioni di febbraio, che sarà composto in modo diverso da quello attuale (in particolare avrà molti più deputati il partito di estrema destra AfD, contrario alla riforma). Sarebbe quindi necessario ricominciare da capo con i negoziati.

Il “freno al debito” fu introdotto nel 2009, quando era cancelliera Angela Merkel. Prevede che il debito pubblico tedesco non salga di più dello 0,35 per cento del PIL ogni anno, tranne in situazioni eccezionali (come fu la pandemia di Covid-19). È un vincolo molto rigido che limita le possibilità di spesa e investimento, tanto che da anni si discute della possibilità di cambiarlo. Finora pero nessun partito aveva avuto la volontà e la forza politica per farlo.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che l’economia tedesca è in recessione da due anni: il governo non può fare debito per stimolare la propria crescita, pur avendo teoricamente il margine fiscale per farlo.

Come detto, la proposta e la determinazione di Merz nel far approvare la riforma sono dovute anche ai recenti sviluppi nella guerra in Ucraina e alla chiara intenzione di Trump di limitare gli aiuti per la difesa ucraina ed europea: vari paesi europei stanno cercando di riarmarsi e hanno annunciato l’intenzione di alzare le spese militari, tra cui appunto la Germania. Dopo l’approvazione da parte del Bundestag la norma dovrà essere approvata anche dal Bundesrat, la camera alta del parlamento che rappresenta i governi dei 16 stati federali tedeschi.

