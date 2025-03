Chi è Mikey Madison

Alla 97esima cerimonia degli Oscar il premio come migliore attrice protagonista è stato assegnato a Mikey Madison per la sua interpretazione in Anora, che con cinque premi su sei candidature è stato anche il grande vincitore della serata. Quello di Anora è stato il primo ruolo significativo di Madison al cinema: a 25 anni comunque si era già fatta notare per le sue interpretazioni in alcune serie e film di successo, da Better Things di Pamela Adlon a C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino.

Madison è nata il 25 marzo del 1999 a Los Angeles e ha cominciato a recitare a 14 anni, debuttando prima in alcuni cortometraggi e poi nel film indipendente Liza, Liza, Skies Are Grey. Il film uscì nel 2017, quando lei aveva già ottenuto il suo primo ruolo ricorrente in Better Things, dove è la figlia maggiore di una madre single interpretata proprio da Adlon.

La serie fu ideata da Adlon assieme al comico Louis C.K., andò in onda dal 2016 al 2022 e fece conoscere Madison a Hollywood, dove negli anni seguenti ottenne altri due ruoli minori ma molto importanti per la sua carriera. Il primo fu quello di Susan “Sadie” Atkins, una delle assassine della setta di Charles Manson nel film del 2019 di Tarantino; l’altro quello in Scream (2022), il quinto film della della serie iniziata nel 1996 con l’omonimo film. Sean Baker, che domenica è stato premiato anche come miglior regista e miglior film, aveva detto di aver scritto la sceneggiatura di Anora apposta per Madison proprio dopo averla vista recitare in quei due film. In seguito lei ha recitato anche nella miniserie La donna del lago con Natalie Portman.

– Leggi anche: C’erano una volta in C’era una volta a… Hollywood

Anora racconta la storia di una sex worker di New York che comincia una relazione con il giovane figlio di un oligarca russo, la cui famiglia prova in tutti i modi a impedire che stiano insieme. È la commedia a tratti spassosa, malinconica e disturbante che lo scorso maggio era già stata premiata con la Palma d’oro a Cannes. Per il suo ruolo nel film Madison era già stata premiata come miglior attrice protagonista ai BAFTA, cioè i più importanti premi del Regno Unito per il cinema, e a numerose altre manifestazioni; era inoltre stata candidata ai Golden Globe e SAG Award, quelli assegnati dalla Screen Actors Guild, cioè il più influente sindacato di attrici e attori di Hollywood.

Agli Oscar Madison era considerata la favorita assieme a Demi Moore, protagonista del body horror The Substance. Per interpretare Ani, aveva studiato russo e perfezionato l’accento di Brooklyn; si era documentata frequentando delle sex worker e poi ha girato da sola tutti i suoi stunt. Domenica nel suo discorso dopo la premiazione ha voluto riconoscere e ringraziare proprio la comunità delle sex worker, definendo l’aver lavorato con loro nella preparazione nel film come «uno dei punti più alti di questa esperienza incredibile».

– Leggi anche: Le foto più belle degli Oscar