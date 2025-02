Le foto e i vincitori dei SAG Awards

Domenica c’è stata la cerimonia di premiazione dei SAG Awards, i premi del cinema e della televisione assegnati dalla Screen Actors Guild, il più importante sindacato di attori di Hollywood. Sono considerati una tappa importante nella stagione che si conclude con i premi Oscar a marzo, e ricevono molte attenzioni anche per il loro peculiare regolamento: visto l’ente che li organizza, infatti, i SAG Awards non premiano i film, ma gli attori. Conclave del regista austriaco Edward Berger ha vinto il premio principale, assegnato al film con il miglior cast.

Timothée Chalamet ha vinto il premio come migliore attore per A Complete Unknown e Demi Moore quello come migliore attrice per The Substance. Kieran Culkin e Zoe Saldaña hanno invece ottenuto i riconoscimenti come migliori attore e attrice non protagonista, rispettivamente per A Real Pain e Emilia Pérez: a gennaio erano stati premiati nelle stesse categorie anche ai Golden Globe. Come ogni anno è stato assegnato un premio alla carriera: quest’anno è andato all’attrice Jane Fonda.

Ai SAG Awards vengono premiati anche gli attori che hanno recitato in produzioni seriali e televisive. Colin Farrell e Jessica Gunning hanno vinto per The Penguin e Baby Reindeer nella categoria miniserie; Martin Short per Only Murders in the Building e Jean Smart per Hacks in quella per la miglior serie comedy. Hiroyuki Sanada e Anna Sawai in quella per la miglior serie drammatica, entrambi per Shōgun, che ha vinto anche il premio per il miglior cast in una serie televisiva drammatica.

Miglior attore protagonista in un film

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Miglior attrice protagonista in un film

Demi Moore, The Substance

Miglior attore non protagonista in un film

Kieran Culkin, A Real Pain

Miglior attrice non protagonista in un film

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Miglior cast in un film

Conclave

Miglior cast di stuntmen in un film

The Fall Guy

Miglior attore in una miniserie

Colin Farrell, The Penguin

Miglior attrice in una miniserie

Jessica Gunning, Baby Reindeer

Miglior attore in una serie drammatica

Hiroyuki Sanada, Shōgun

Miglior attrice in una serie drama

Anna Sawai, Shōgun

Miglior attore in una serie commedia

Martin Short, Only Murders in the Building

Miglior attrice in una serie commedia

Jean Smart, Hacks

Miglior cast in una serie drammatica

Shōgun

Miglior cast in una serie commedia

Only Murders in the Building

Miglior cast di stuntmen in una serie

Shōgun

Premio alla carriera – SAG Life Achievement Award

Jane Fonda