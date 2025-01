Le foto e i vincitori dei Golden Globe

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio sono stati assegnati i Golden Globe, i premi per cinema e tv assegnati dall’omonima fondazione non profit. Emilia Pérez e Shōgun sono stati rispettivamente il film e la serie tv più premiati, vincendo quattro premi ciascuno.

Emilia Pérez, musical di Netflix che aveva dieci nomination, ha vinto come miglior film musical o commedia, miglior attrice non protagonista per Zoe Saldaña, miglior canzone originale e miglior film non in lingua inglese. A seguire tra i film c’è The Brutalist, che racconta la storia di un architetto ebreo ungherese, Laszlo Toth (interpretato da Adrien Brody), sopravvissuto ai campi di concentramento e arrivato negli Stati Uniti da immigrato. Ha vinto tre premi: per il miglior film drammatico, per il miglior attore per Adrien Brody e per il miglior regista per Brady Corbet.

Shōgun, remake di un’omonima serie degli anni Ottanta ambientata nel Giappone del diciassettesimo secolo, ha vinto quattro premi: quello per la miglior serie drammatica e quelli per miglior attore e attrice in una serie drammatica e miglior attore non protagonista in una serie (rispettivamente a Hiroyuki Sanada, Anna Sawai e Tadanobu Asano). Baby Reindeer, la serie Netflix basata su una storia vera di stalking, è stato premiato come miglior miniserie, mentre Hacks come miglior serie commedia o musical.

Kieran Culkin è stato premiata come miglior attore per il film A Real Pain, Demi Moore come miglior attrice in un film musical o commedia per The Substance.

In questa edizione c’erano due film italiani in gara: Vermiglio della regista italiana Maura Delpero, già candidato dell’Italia all’Oscar come miglior film internazionale, era candidato come miglior film straniero (vinto da Emilia Pérez). Challengers di Luca Guadagnino era candidato tra le altre cose a miglior film musical o commedia: ha vinto invece come miglior colonna sonora per Trent Reznor e Atticus Ross.

Questa edizione è la seconda organizzata dalla fondazione non profit Golden Globe: fino a due anni fa infatti i premi erano assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association (HFPA), che era stata al centro di una serie di scandali che ne avevano compromesso la reputazione.

Di seguito, l’elenco di tutti i vincitori dei Golden Globe:

Miglior film drammatico

The Brutalist

Miglior film musical o commedia,

Emilia Pérez

Miglior regista

Brady Corbet, The Brutalist

Miglior attore in un film drammatico

Adrien Brody, The Brutalist

Miglior attrice in un film drammatico

Fernanda Torres, Io sono ancora qui

Miglior attore in un film musical o commedia

Sebastian Stan, A Different Man

Miglior attrice in un film musical o commedia

Demi Moore, The Substance

Migliore attore non protagonista

Kieran Culkin, A Real Pain

Migliore attrice non protagonista

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Miglior attore in una serie drammatica

Hiroyuki Sanada, Shōgun

Miglior attrice in una serie drammatica

Anna Sawai, Shōgun

Miglior attore in una serie commedia

Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice in una serie commedia o musical

Jean Smart, Hacks

Miglior film straniero,

Emilia Pérez

Miglior sceneggiatura

Peter Straughan, Conclave

Miglior film d’animazione

Flow

Miglior serie drammatica

Shōgun

Miglior serie commedia o musical

Hacks

Miglior colonna sonora

Trent Reznor, Atticus Ross, Challengers

Miglior canzone originale

“El Mal”, Emilia Pérez

Miglior miniserie o film televisivo

Baby Reindeer

Miglior attore in una miniserie o un film televisivo

Colin Farrell, The Penguin

Miglior attrice in una miniserie o un film televisivo

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Miglior attore non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo

Tadanobu Asano, Shōgun

Miglior attrice non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo

Jessica Gunning, Baby Reindeer

Miglior performance di Stand-Up Comedy

Ali Wong, Single Lady

Miglior film per incassi

Wicked