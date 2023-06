I Golden Globe provano a darsi una ripulita

La Hollywood Foreign Press Association (HFPA), la controversa associazione che da 80 anni assegnava i premi per il cinema e la tv dei Golden Globe, sarà sostituita da una nuova entità commerciale, che avrà un nuovo nome e una nuova struttura. Lo prevede un piano approvato dalle autorità della California in base al quale il marchio dell’evento e i beni dell’associazione verranno venduti a due società, che formeranno una nuova organizzazione incaricata dell’assegnazione dei premi e continueranno a produrre la cerimonia in cui vengono assegnati.

L’annuncio della vendita è stato comunicato in seguito a una lunga serie di scandali che negli ultimi anni avevano compromesso la reputazione dell’HFPA, e che avevano rivelato i suoi funzionamenti opachi e discutibili compromettendo significativamente l’autorevolezza dei premi. La riforma della HFPA è insomma un tentativo di ripulire l’immagine dei Golden Globe, ma è già stato detto che i membri che la compongono manterranno il loro ruolo.

Pubblicità

La HFPA è l’associazione della stampa straniera di Hollywood. Riunisce un centinaio di giornalisti internazionali che si occupano di spettacolo, cinema e televisione, più alcuni membri del settore che vivono perlopiù in California. Dal 1943 assegnava i premi che nella gerarchia di Hollywood erano tradizionalmente venuti subito dopo gli Oscar: molto meno importanti e seguiti, ma comunque assai influenti nel determinare le fortune di film e attori. Alcune inchieste condotte dal Los Angeles Times e dal New York Times nel 2021 tuttavia dimostrarono come fosse sostanzialmente un circoletto molto influente, composto tendenzialmente da persone anziane, che sfruttava la propria influenza in maniera non propriamente etica per trarre grossi vantaggi personali in termini di potere e benefit di vario tipo.

Dalle inchieste emerse che l’HFPA non aveva alcun membro afroamericano, adottava pratiche scorrette ed era riuscita ad accumulare oltre 50 milioni di dollari spacciandosi come associazione non profit e pagando pochissime tasse. Al contempo elargiva viaggi, premi e benefici vari ai suoi membri, e otteneva altri favori dalle società di produzioni televisive o cinematografiche interessate a influenzarli. Da allora l’organizzazione aveva provato a intervenire, per esempio cambiando presidente, ristrutturando il suo comitato direttivo e reclutando 21 nuovi membri, tra cui un terzo di persone nere e la metà donne. I tentativi di cambiamento tuttavia non hanno portato grandi risultati: e probabilmente è anche per questo motivo che nel 2022 l’emittente statunitense NBC aveva scelto di non trasmettere i Golden Globe in tv.

Adesso il marchio Golden Globe e i beni dell’associazione saranno comprati da Eldridge Industries, una holding di proprietà del miliardario Todd Boehly, e da Dick Clark Productions, controllata in parte da Eldridge e in parte da Penske Media: due società che da tempo si occupano della produzione televisiva della cerimonia di assegnazione dei premi. Un comunicato stampa citato da Reuters chiarisce che le due società continueranno a produrre la cerimonia. Il costo dell’operazione non è stato reso noto. Stando a quanto scrive il New York Times a ogni modo i ricavi della vendita saranno devoluti alla Golden Globe Foundation, una nuova organizzazione non profit che porterà avanti le attività filantropiche avviate dalla HFPA.

Un portavoce di Eldridge invece ha aggiunto che i membri della HFPA verranno impiegati da una nuova organizzazione, che oltre ad assegnare i premi si occuperà di espandere il pubblico dei Golden Globe a livello internazionale. Guadagneranno 75mila dollari all’anno per cinque anni, dovranno vedere film e serie tv e votare per i premi, e scrivere per il sito dei Golden Globe (non è chiaro se continueranno a farlo anche per le testate straniere).

Nonostante i vari scandali avessero compromesso la reputazione dell’HFPA, a gennaio la cerimonia di assegnazione dei Golden Globe del 2023 era andata in onda su un canale della rete NBC e sulla piattaforma di streaming Peacock. Per il momento nessun canale televisivo si è detto interessato a voler trasmettere l’edizione del 2024.

– Leggi anche: Il grande mercato che si svolge insieme al festival di Cannes