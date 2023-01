Chi ha vinto i Golden Globe

The Fabelmans, il film semi-autobiografico di Steven Spielberg, e Gli spiriti dell’isola (in inglese The Banshees of Inisherin), film tragicomico di Martin McDonagh ambientato alla fine della Guerra civile irlandese, hanno vinto i premi più importanti ai Golden Globe, i riconoscimenti del cinema e della televisione assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, organizzazione che due anni fa era stata colpita da alcuni scandali di corruzione.

L’edizione del 2022 non era stata mandata in diretta e si era tenuta in privato, senza celebrità presenti, quindi non aveva attirato l’attenzione che storicamente le era stata dedicata da media e addetti ai lavori. Quest’anno, dopo alcuni cambiamenti nel sistema di voto pensati per riabilitare la reputazione della Hollywood Foreign Press Association, è tornata ad andare in onda su un canale della rete televisiva NBC e sulla piattaforma di streaming Peacock. Come ogni anno sono stati premiati sia film che serie tv, entrambi divisi tra “drammatici” e “comedy o musical”.

Tutti i vincitori dei Golden Globe

Miglior film drammatico: The Fabelmans

Miglior film commedia o musical: Gli spiriti dell’isola

Miglior regista: Steven Spielberg, The Fabelmans

Miglior attore in un film drammatico: Austin Butler, Elvis

Miglior attrice in un film drammatico: Cate Blanchett, Tár

Miglior attore in un film commedia o musica: Colin Farrell, Gli spiriti dell’isola

Miglior attrice in un film commedia o musical: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista: Jonathan Ke Quan, Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice non protagonista: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Miglior sceneggiatura: Martin McDonagh, I segreti dell’isola

Miglior colonna sonora: Justin Hurwitz, Babylon

Miglior canzone originale: “Naatu Naatu”, RRR

Miglior film d’animazione: Pinocchio, Guillermo del Toro

Miglior film in lingua straniera: Argentina, 1985

Miglior serie drammatica: House of dragon

Miglior serie comica: Abbott Elementary

Miglior miniserie: The White Lotus

Miglior attore in una serie drammatica: Kevin Costner, Yellowstone

Miglior attrice in una serie drammatica: Zendaya, Euphoria

Miglior attore in una serie comica: Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice in una serie comica: Quinta Brunson, Abbott Elementary

Miglior attore in una miniserie: Evan Peters, Dahmer

Miglior attrice in una miniserie: Amanda Seyfried, The dropout

Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo: Paul Walter Hauser, Black Bird

Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo: Jennifer Coolidge, The White Lotus