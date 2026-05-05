Le foto del Met Gala

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Lunedì si è svolto a New York il Met Gala, l’evento mondano più importante e scenografico del mondo della moda. È una cena di raccolta fondi per il Costume Institute, il dipartimento del Metropolitan Museum of Art di New York dedicato alla moda, che si tiene ogni anno il primo lunedì di maggio e a cui partecipano modelle, attrici e varie celebrità del momento, invitate da Anna Wintour, che lo organizza dal 1999.

La serata, come da tradizione, è avvenuta in concomitanza con l’inaugurazione della mostra annuale del Costume Institute che quest’anno s’intitola “Costume Art” e di una nuova zona del museo, le gallerie Condé M. Nast. Il tema del Met Gala segue sempre l’argomento della mostra e gli ospiti sono invitati a prenderne spunto per il proprio abbigliamento: quest’anno era Fashion Is Art (la moda è arte).

Come ogni anno gli ospiti hanno interpretato il tema in modi più o meno creativi. Si sono visti molti drappeggi, busti modellati e piume. Heidi Klum si è presentata con un costume realizzato da Mike Marino e ispirato a sculture classiche come il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino e la Vestale velata di Raffaele Monti. Madonna si è invece ispirata all’opera The Temptations of Saint Anthony. Fragment II della pittrice surrealista Leonora Carrington. Bad Bunny era una versione invecchiata di sé stesso, con bastone e capelli grigi. E per finire la cantante e rapper del gruppo K-pop Blackpink, Lisa, aveva un abito con due braccia in 3D modellate sulle sue vere braccia, che le sorreggevano un velo in testa.

Quest’anno il Met Gala è stato più discusso del solito per la presenza come sponsor principale e ospiti d’onore di Jeff Bezos, che non ha partecipato al tradizionale photocall sulle scale del museo, ma solo alla cena, e di sua moglie Lauren Sanchez, che invece era presente sul red carpet insieme ad Anna Wintour. Dopo l’annuncio del loro coinvolgimento è partita una campagna di protesta da parte del gruppo di attivisti che si fa chiamare “Everyone Hates Elon” (Tutti odiano Elon), che ha affisso a New York manifesti e striscioni con slogan come «Boicotta il Met di Bezos».

C’era anche Beyoncé, che non partecipava al Met Gala da dieci anni, che ha affiancato Anna Wintour come co-presidente ufficiale del gala insieme a Nicole Kidman e Venus Williams.