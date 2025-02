Lo sciopero dei magistrati contro la riforma della giustizia

Oggi, 27 febbraio, ci sarà uno sciopero proclamato dall’Associazione Nazionale Magistrati – l’ANM, l’ente di rappresentanza sindacale della categoria – per protestare contro il disegno di legge per la riforma costituzionale della giustizia. La questione principale è la cosiddetta separazione delle carriere dei magistrati, da decenni un tema caro alla destra ma contestato tra chi esercita la professione: prevede l’istituzione di carriere nettamente distinte per i magistrati inquirenti (o requirenti), cioè i pubblici ministeri che conducono le indagini, e quelli giudicanti, cioè i giudici che emettono le sentenze. Secondo l’ANM la riforma della giustizia mette a «rischio autonomia e indipendenza della magistratura».

Per dare risalto alle sue ragioni l’associazione ha organizzato per oggi una mobilitazione molto ampia: il programma dello sciopero prevede assemblee pubbliche e manifestazioni dei magistrati in 29 città. Com’era successo il 25 gennaio scorso, cioè il giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, i giudici indosseranno la toga con la coccarda tricolore e terranno in mano una copia della Costituzione. A Roma è previsto un flash mob sulla scalinata del Palazzo di Giustizia in piazza Cavour, sede della Cassazione, e poi alle 11 un’assemblea pubblica al cinema Adriano. A Milano la protesta inizierà verso le 9:30 con un’assemblea aperta ai cittadini fuori dal tribunale.

Lo sciopero era stato deciso durante l’assemblea straordinaria dell’ANM lo scorso 15 dicembre. Nelle ultime settimane sui profili social dell’associazione sono stati pubblicati diversi post per spiegare in breve le ragioni dello sciopero: tra queste ci sono anche il fatto che il disegno di legge «non stanzia risorse, non colma le carenze di personale, non incide sulla velocità dei processi o sulla qualità delle indagini: in sintesi non risolve i problemi della giustizia italiana», e il malfunzionamento del sito per il processo penale telematico.

Mercoledì sui canali social dell’ANM è stato pubblicato anche un video in cui l’attore bolognese Leonardo Santini spiega perché sarebbe un errore promuovere la separazione delle carriere.

Il Fatto Quotidiano scrive che nelle ultime ore c’è stato parecchio fermento nelle chat dell’ANM per assicurarsi un’ampia adesione dei giudici alla manifestazione, il cui slogan ufficiale è «Scioperiamo perché l’indipendenza della magistratura è un bene comune».

Il disegno di legge per la riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo di Giorgia Meloni era stato approvato in prima lettura lo scorso 16 gennaio dalla Camera ed è ora in discussione al Senato. In questi casi, cioè quando si modifica la Costituzione, sono previsti quattro passaggi parlamentari (due alla Camera e due al Senato). Inoltre, quando dovesse completare questi passaggi, la riforma quasi sicuramente passerà anche per un referendum confermativo: per evitarlo dovrebbe essere approvata in entrambe le camere con i due terzi dei componenti, che nel caso della Camera significa 267 su 400 (ma in prima lettura il testo è stato invece approvato con 172 voti favorevoli).

