Hamas ha liberato altri due ostaggi israeliani

Sabato mattina Hamas ha liberato due ostaggi israeliani dalla Striscia di Gaza: Avera Mengistu, che era trattenuto a Gaza da dieci anni, e Tal Shoham, che era ostaggio di Hamas dal 7 ottobre del 2023, dopo essere stato sequestrato nel kibbutz di Be’eri. Come negli scambi precedenti, gli ostaggi sono stati costretti a salire prima su un palco insieme a miliziani di Hamas con il volto coperto e vestiti di nero, poi sono stati accompagnati verso le auto della Croce Rossa, che ha il compito di supervisionare il rilascio. La Croce Rossa li ha poi consegnati all’esercito israeliano.

Il caso di Avera Mengistu è particolare: nato in Etiopia, si era trasferito in Israele con la famiglia, di religione ebraica e di possibilità economiche limitate, quando aveva cinque anni. A partire dal 2011, dopo la morte di un fratello, aveva mostrato segni di problemi mentali, per cui era stato anche ricoverato. Nel 2014, a 28 anni, aveva scavalcato una recinzione ed era entrato a Gaza, dove era stato interrogato da Hamas e poi tenuto in ostaggio per oltre dieci anni.

Sempre per sabato è prevista la liberazione di altri quattro ostaggi, gli ultimi vivi di questa prima fase del cessate il fuoco iniziato lo scorso 19 gennaio: Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert e Hisham al-Sayed. Nella prima fase infatti dovevano essere liberati in tutto 33 ostaggi: 19 sono stati già liberati, e sia Hamas che Israele hanno confermato la morte dei restanti 8. In cambio dei sei ostaggi Israele dovrebbe liberare 602 prigionieri palestinesi, che si aggiungeranno alle centinaia già liberate dal 19 gennaio.

Si chiuderà così, dopo 42 giorni, la prima fase degli accordi per il cessate il fuoco, che ha retto nonostante alcuni problemi e molte polemiche.

Da alcune settimane sono iniziate le discussioni per la fase successiva. L’accordo generale fornisce già alcune informazioni su quello che dovrebbe accadere nella seconda fase: Hamas dovrebbe rilasciare tutti gli ostaggi vivi ancora presenti nella Striscia, 24, in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi detenuti in Israele. Israele dovrebbe completare il ritiro di tutte le sue truppe dalla Striscia.

I negoziati per definire i dettagli e le modalità di attuazione di queste procedure sono però molto complessi: Israele si è più volte lamentata degli spettacoli allestiti da Hamas intorno al rilascio degli ostaggi e delle condizioni in cui almeno alcuni degli ostaggi sono stati liberati. L’errore di Hamas sulla riconsegna del corpo di Shiri Bibas, fra giovedì e venerdì, è stato un altro motivo di tensione. Hamas ha denunciato molte violazioni degli accordi da parte di Israele: dice che le operazioni militari sono parzialmente continuate, che l’esercito ritarda il ritiro e che l’ingresso degli aiuti è ritardato e ostacolato.

Il tutto è stato ulteriormente complicato dall’annuncio del piano del presidente statunitense Donald Trump, che prevede che gli Stati Uniti prendano il controllo della Striscia e tutti i residenti palestinesi vadano «a vivere altrove». La proposta è irrealizzabile e criticata praticamente da tutti (con l’eccezione di Netanyahu e dell’estrema destra israeliana) ma evidenzia la grande distanza fra le parti sul futuro della Striscia di Gaza, che dovrebbe essere oggetto di discussione nella terza e ultima fase del cessate il fuoco.