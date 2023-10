Il festival musicale attaccato da Hamas

I media israeliani stanno raccogliendo le prime testimonianze delle persone che sabato stavano partecipando al festival Supernova, un rave party organizzato nel sud di Israele e che è stato attaccato dai miliziani del gruppo radicale palestinese Hamas durante l’attacco via terra nel paese. I testimoni raccontano di aver visto i miliziani sparare contro le ragazze e i ragazzi che cercavano di scappare o di nascondersi, parlandone come di «un campo di battaglia», «un massacro», «cinque ore di un film dell’orrore».

Al momento non è chiaro quante persone siano state uccise al festival, né quante siano state prese in ostaggio. Dalle testimonianze sembra che Hamas si sia comportata nello stesso modo con cui ha attaccato i kibbutz, sparando sui civili e rapendo alcuni di loro.

Il festival si stava svolgendo nel deserto del Negev, nel sud di Israele, vicino al kibbutz di Re’im. L’area del festival era distante circa 5 chilometri dalla Striscia, cioè la porzione di territorio tra Israele ed Egitto controllata da Hamas, da cui è partito l’attacco. I primi miliziani di Hamas sono entrati in territorio israeliano attorno alle 6:30 del mattino ora israeliana, quando molti giovani stavano ancora ballando nell’area del festival, che comprendeva tre palchi, un’area campeggio e vari punti di ristoro.

Peleg Oren, un barista al festival, ha detto che a un certo punto si è sentito il suono delle sirene di emergenza che segnalano un probabile attacco aereo, a cui è seguito un lancio di razzi durato cinque minuti. Ortel, una ragazza che stava partecipando al rave, ha parlato poi di «cinquanta terroristi arrivati in furgoni, vestiti con divise militari» spuntati fuori «all’improvviso, dal nulla», che hanno cominciato «a sparare in tutte le direzioni». I testimoni hanno raccontato che tutte le persone avevano iniziato a correre per raggiungere le auto e provare a scappare.

Risale a quel momento, o a poco dopo, il primo video circolato sabato sull’attacco al rave Supernova, pubblicato dal Jerusalem Post.

Terrorists from Gaza attacked an outdoor party near Kibbutz Urim in Southern Israel.

Attendees recount harrowing moments of gunfire, with many still in hiding.

Concerns grow about potential casualties. #IsraelNews #GazaTerror | 📸: Walla #OperationIronSwords… pic.twitter.com/yUM2M9PSWz

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 7, 2023