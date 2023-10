Continuano gli attacchi tra Israele e Gaza

Dopo gli attacchi subiti nella giornata di sabato da Hamas, nella notte l’esercito israeliano ha proseguito una serie di attacchi aerei verso la Striscia di Gaza, colpendo diversi edifici legati alle attività dei miliziani. Le sirene che avvisano il rischio di razzi in arrivo dalla Striscia di Gaza hanno suonato in più occasioni nelle città israeliane, mentre ieri sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che sarà organizzata una fase offensiva e che Israele si prepara a una “lunga guerra”. A causa degli attacchi da parte di Hamas nel paese sono morti circa 250 israeliani e almeno 1.600 persone sono state ferite; tra i palestinesi ci sono almeno 230 morti e più di 1.600 feriti, ma queste ultime stime fornite da Hamas sono più difficili da verificare. Decine di israeliani sono state sequestrate dai miliziani di Hamas, in quella che potrebbe essere una lunga crisi per gli ostaggi.

