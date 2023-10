Israele ha chiesto l’evacuazione del nord di Gaza

Caricamento player

Venerdì mattina l’esercito israeliano ha chiesto l’evacuazione di tutti i palestinesi che abitano nel nord della Striscia di Gaza entro 24 ore. L’ordine di evacuazione riguarda 1,1 milioni di persone (quasi la metà di tutta la popolazione locale), che dovrebbero fuggire a sud nel giro di poche ore, un’operazione che le Nazioni Unite sostengono non sia fattibile: «Le Nazioni Unite ritengono impossibile che un tale movimento abbia luogo senza conseguenze umanitarie devastanti», ha detto portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric. L’esercito non ha specificato il motivo della richiesta di evacuazione, ma l’ipotesi più probabile è che sia la premessa per l’invasione via terra della Striscia in risposta all’attacco di Hamas dello scorso sabato, in cui sono stati uccisi più di 1.200 tra civili e militari israeliani, un numero eccezionale. Nel frattempo stanno continuando i bombardamenti israeliani sulla Striscia, che hanno ucciso finora più di 1.400 persone palestinesi.