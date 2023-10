Le cose da sapere sull’attacco di Hamas e la risposta di Israele

Sabato mattina all’alba il gruppo radicale palestinese Hamas, che governa la Striscia di Gaza, ha iniziato una complessa operazione via mare, via terra e via aria contro Israele. È stato un attacco senza precedenti, per estensione dell’operazione, per numero di persone uccise e per il modo in cui è stato compiuto. Non si è ancora concluso, e molto probabilmente porterà a una ritorsione estremamente violenta da parte di Israele.

L’attacco è iniziato poco dopo le 6 di mattina di sabato 7 ottobre. Hamas, qualcuno suggerisce con l’aiuto dell’Iran, ha lanciato migliaia di razzi contro le città israeliane: la stragrande maggioranza è stata intercettata dal sistema missilistico israeliano Iron Dome. Ha tentato di arrivare sulla spiaggia israeliana Zikim Beach con alcune barche e motoscafi, ma i miliziani sono stati respinti dall’esercito israeliano. E ha usato parapendii a motore, ma non è chiaro se la tecnica sia stata efficace e abbia portato dei risultati.

Pubblicità

– Leggi anche: Che cos’è Hamas

La parte più efficace dell’attacco, che distingue questa operazione da tutte le precedenti, è stata però quella via terra, nella quale sono stati uccisi più di 700 tra civili e militari israeliani, un numero eccezionale, e nella quale sono stati presi in ostaggio più di 100 israeliani e stranieri, poi portati nella Striscia di Gaza. Anche questo è un fatto senza precedenti.

L’attacco di Hamas via terra è stato feroce. Dopo avere superato le barriere che dividono la Striscia di Gaza da Israele, cogliendo completamente di sorpresa sia l’intelligence sia le forze di sicurezza israeliane, i miliziani di Hamas – che Stati Uniti e Unione Europea considerano un gruppo terrorista – hanno assaltato città e kibbutz israeliani (piccole comunità ebraiche egalitarie, nate soprattutto prima e dopo la Seconda guerra mondiale). Hanno cominciato a sparare a chiunque passasse per strada e sono entrati casa per casa uccidendo o sequestrando i civili, tra cui anziani, donne e bambini.

Specialmente in alcune città le violenze sono state enormi. È successo per esempio a Sderot, la più grande città israeliana vicino alla Striscia di Gaza e una delle prime attaccate da Hamas. Le immagini che sono circolate da sabato pomeriggio hanno mostrato cadaveri abbandonati per strada, civili uccisi alle fermate degli autobus o in cortili e spazi pubblici vicino alle case, mentre i sopravvissuti hanno raccontato di un numero imprecisato di persone sequestrate e portate via.

La strage più grande di cui si ha notizia finora è quella compiuta sabato all’alba da Hamas al festival Supernova, un rave party organizzato nel sud di Israele. Per ore i miliziani di Hamas hanno inseguito a bordo di jeep, moto e pickup le persone che cercavano di fuggire o nascondersi, uccidendole, oppure sequestrandole e portandole nella Striscia, esibendole come trofei. Testimoni hanno raccontato di violenze, esecuzioni e stupri. Sono stati contati finora 260 corpi e un numero imprecisato di persone prese in ostaggio.

– Leggi anche: Il feroce attacco via terra di Hamas in Israele, raccontato dall’inizio

Poco dopo l’attacco, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a capo del governo più di destra della storia di Israele, ha detto: «Siamo in guerra». L’esercito ha mandato migliaia di militari a riprendere il controllo delle cittadine israeliane attaccate dai miliziani di Hamas, che fino a lunedì comunque hanno continuato a fare incursioni oltre confine, via terra; poi lunedì ha confermato di avere ammassato oltre 100mila soldati vicino ai confini della Striscia di Gaza. Lunedì pomeriggio il governo israeliano ha annunciato l’«assedio totale» della Striscia, che tra le altre cose significa il blocco completo delle forniture di cibo, acqua, carburante ed elettricità. Israele applica già da molti anni un embargo via terra e via mare sulla Striscia di Gaza, giudicato da parte della comunità internazionale illegale.

Non è chiaro cosa succederà ora. Ci si aspetta nelle prossime ore, o nei prossimi giorni, una violenta risposta di Israele contro Hamas, anche se la presenza di ostaggi israeliani nella Striscia potrebbe complicare notevolmente la situazione per Netanyahu e i suoi alleati.

– Leggi anche: Che posto è la Striscia di Gaza

– Leggi anche: Perché il numero dei morti israeliani è così eccezionale

– Leggi anche: La sorprendente impreparazione di Israele

– Leggi anche: La strage di Hamas al festival musicale israeliano