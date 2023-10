Evacuare il nord della Striscia di Gaza non sembra davvero possibile

Secondo le Nazioni Unite da venerdì mattina decine di migliaia di persone hanno iniziato a lasciare il nord della Striscia di Gaza verso sud, dopo che l’esercito israeliano aveva chiesto l’evacuazione di tutti i palestinesi che abitano nella zona. Sono solo una piccolissima parte del milione di persone che abita nel nord della Striscia: secondo molti farle evacuare tutte è un’operazione impossibile, e le Nazioni Unite stanno insistendo nel chiedere a Israele di revocare la richiesta per i rischi umanitari che comporterebbe. Al momento l’esercito israeliano non ha specificato il motivo della richiesta di evacuazione, ma l’ipotesi più probabile è che sia la premessa per l’invasione via terra della Striscia in risposta all’attacco di Hamas dello scorso sabato, in cui sono stati uccisi più di 1.300 tra civili e militari israeliani, un numero eccezionale.