L’esercito israeliano si sta preparando all’invasione della Striscia di Gaza

Dopo che sabato pomeriggio l’esercito israeliano ha annunciato che si sta preparando ad attaccare la Striscia di Gaza «via aria, via mare e via terra», l’invasione delle Striscia sembra ormai imminente: non è ancora chiaro però se avverrà nelle prossime ore o se l’esercito si prenderà ancora tempo, e attaccherà nei prossimi giorni. Da alcuni giorni all’interno della Striscia vanno avanti le evacuazioni di civili, richieste da Israele per sgomberare la parte nord dell’area, quella più popolata, che probabilmente sarà soggetta al grosso degli attacchi. Decine di migliaia di persone sono effettivamente partite, ma molte altre hanno deciso di rimanere. Secondo le Nazioni Unite centinaia di migliaia di persone nella Striscia di Gaza sono rimaste senza casa, portando il numero degli sfollati a circa un milione di persone dopo una sola settimana dall’inizio del conflitto. La nuova guerra tra Hamas e Israele è cominciata sabato della settimana scorsa, dopo che Hamas ha attaccato e massacrato più di 1.300 tra civili e militari israeliani, un numero eccezionale. I palestinesi uccisi nella Striscia dai bombardamenti israeliani invece sono più di 2.300 in una settimana, secondo il ministero della Salute locale (controllato però da Hamas, quindi da prendere con cautela).