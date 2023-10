Israele dice che non vuole occupare la Striscia di Gaza

Nonostante sia considerata imminente, l’invasione via terra della Striscia di Gaza da parte di Israele non è ancora cominciata: Israele nel frattempo sta continuando a bombardare con grande intensità la Striscia, dove si teme una disastrosa crisi umanitaria a causa dell’«assedio totale» ordinato dal governo israeliano, con cui sono state bloccate le forniture di acqua, cibo, elettricità e carburante. L’esercito israeliano dice che 600mila palestinesi sono partiti verso sud, dove però le città non hanno i mezzi per accogliere tutti: la città di Khan Yunis, in particolare, è vicina al collasso. Intanto si inizia a discutere di cosa succederà dopo che Israele avrà invaso la Striscia di Gaza: domenica sera il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto in un’intervista che un’occupazione della Striscia da parte di Israele sarebbe «un grave errore». A Biden ha risposto poco dopo l’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite Gilad Erdan, che ha detto che «non abbiamo alcun interesse ad occupare Gaza o a rimanere a Gaza», specificando però che al momento l’unica cosa che può fare il paese per rispondere agli attacchi di Hamas è attaccare e invadere la Striscia per «distruggere» il gruppo.

