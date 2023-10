Perché il numero dei morti israeliani è così eccezionale

Un modo efficace per capire fino a che punto l’attacco di Hamas sia stato catastrofico per Israele è guardare al numero dei morti. È da decenni, quanto meno dai tempi della guerra dello Yom Kippur, nel 1973, che Israele non subisce così tante perdite, soprattutto tra i civili. Al momento i morti sono più di 700, ma è probabile che il conteggio salirà ancora.

L’eccezionalità di questo evento si vede bene dal grafico qui sotto: negli ultimi 13 anni i morti israeliani provocati dal conflitto israelo-palestinese erano sempre stati nell’ordine di non più di qualche decina l’anno, quasi tutti uccisi da attacchi terroristici improvvisati o dal lancio di razzi dalla Striscia di Gaza. Al contrario i morti palestinesi sono sempre stati molti di più, con picchi che corrispondono alle ultime due guerre tra Israele e Hamas, quella del 2014 e quella del 2021. Al momento, invece, la proporzione tra morti israeliani e palestinesi si è ribaltata.

L’ultimo evento paragonabile per numero di morti fu la Seconda Intifada, una grande rivolta palestinese armata che fu caratterizzata da attacchi contro israeliani e da attentati terroristici. Durante la Seconda Intifada morirono circa 1.000 israeliani, di cui 700 civili e 300 militari, mentre i palestinesi uccisi furono più di 3.000. La Seconda Intifada però fu un evento estremamente lungo che durò circa cinque anni, dal 2000 al 2005, e che non è paragonabile al singolo attacco armato compiuto sabato da Hamas.

