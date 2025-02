Hamas ha rilasciato altri tre ostaggi

Sabato mattina Hamas ha liberato altre tre persone che aveva preso in ostaggio durante gli attacchi in Israele del 7 ottobre 2023, come previsto dagli accordi per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Sono Sagui Dekel-Chen, un uomo con doppia cittadinanza israeliana e statunitense, l’argentino-israeliano Yair Horn e il russo-israeliano Alexandre Sasha Troufanov.

È il sesto rilascio di ostaggi da parte di Hamas da quando è iniziato il cessate il fuoco, il 19 gennaio, ed è stato incerto fino a pochi giorni fa. Il 10 febbraio Hamas aveva detto infatti che avrebbe sospeso la liberazione di ostaggi israeliani fino a data da definirsi, accusando Israele di aver violato i termini dell’accordo. Aveva motivato questa decisione accusando Israele di aver impedito la consegna nella Striscia di Gaza di sistemazioni temporanee e di tende per la popolazione, di macchinari per rimuovere le macerie e di carburante, tra le altre cose.

Dopo l’annuncio di Hamas, Israele aveva minacciato la ripresa dei bombardamenti nella Striscia di Gaza e la fine del cessate il fuoco, dando di fatto seguito a un’indicazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, stretto alleato del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu . Alla fine il 13 febbraio – dopo una serie di colloqui svolti al Cairo, in Egitto, con mediatori egiziani e qatarioti – Hamas aveva annunciato che avrebbe ricominciato a liberare gli ostaggi.

Ci si aspetta che sempre sabato verranno liberati 369 prigionieri palestinesi, 36 dei quali condannati al carcere a vita, come previsto dagli accordi sul cessate il fuoco. Da quando è cominciato il cessate il fuoco, Hamas ha liberato 16 ostaggi israeliani e cinque thailandesi, che sono poi rientrati nel loro paese; in cambio Israele ha liberato 566 prigionieri politici palestinesi. Gli accordi prevedono che in totale Hamas debba liberare 33 ostaggi, e Israele circa 1.900 persone detenute nel paese.

