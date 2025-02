Hamas ha detto che rimanderà la prossima liberazione di ostaggi israeliani

Lunedì pomeriggio un portavoce del braccio armato di Hamas, le Brigate Al Qassam, ha annunciato che il gruppo rimanderà a data da definirsi la liberazione dei prossimi ostaggi israeliani, che secondo i termini del cessate il fuoco era prevista per sabato prossimo, 15 febbraio. Hamas ha motivato la decisione accusando Israele di aver violato gli accordi.

Hamas accusa Israele di aver ritardato il rientro della popolazione palestinese nel nord della Striscia di Gaza, di aver compiuto numerosi attacchi di artiglieria in varie parti della Striscia, e di aver bloccato l’ingresso di alcuni aiuti umanitari. Secondo il comunicato diffuso dal gruppo, le liberazioni degli ostaggi dovrebbero riprendere quando Israele dimostrerà di rispettare le condizioni.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha detto che le dichiarazioni di Hamas violano gli accordi per il cessate il fuoco, e ha ordinato all’esercito israeliano di prepararsi «con il massimo grado di allerta per ogni possibile scenario a Gaza». Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha anticipato a martedì mattina una riunione del gabinetto di sicurezza (di cui fanno parte tra gli altri, oltre a lui, i ministri della Difesa e degli Esteri) che era prevista per il pomeriggio.

Il cessate il fuoco è entrato in vigore lo scorso 19 gennaio, dopo mesi di complicatissimi negoziati mediati da Stati Uniti, Egitto e Qatar. È articolato in tre fasi, ma per ora sono stati definiti i dettagli solo della prima, che prevede fra le altre cose il rilascio di quasi tutti gli ostaggi vivi che si trovano ancora nella Striscia di Gaza e la liberazione di centinaia di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Dal 19 gennaio Hamas ha riconsegnato 16 ostaggi israeliani e 5 thailandesi, mentre Israele ha liberato 566 prigionieri palestinesi: in base a quanto pattuito, restano da liberare nove ostaggi israeliani e Hamas deve riconsegnare i corpi di otto di loro morti durante la prigionia.

Finora l’accordo ha retto, ma è sempre stato fragile e segnato da accuse di violazioni reciproche.