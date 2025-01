Hamas ha liberato un altro ostaggio israeliano

Giovedì Hamas ha liberato la soldata israeliana Agam Berger, come parte dell’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza entrato in vigore domenica 19 gennaio: Berger, che ha 20 anni, è stata consegnata giovedì mattina alla Croce Rossa a Jabalia, nel nord della Striscia, e da questa all’esercito israeliano.

Per giovedì Hamas si è impegnato a liberare altre due persone israeliane, i cui nomi erano stati comunicati mercoledì, e cinque thailandesi, che erano tenute in ostaggio nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre del 2023. Un iniziale disaccordo con Israele sulla lista di chi sarebbe stato liberato sabato scorso aveva portato al divieto, revocato dopo poche ore, per gli abitanti di Gaza di tornare nel nord della Striscia. Oltre a Berger dovrebbero essere liberati due civili israeliani: Gadi Moses, un uomo di 80 anni, e Arbel Yehud, una donna di 29 anni. I nomi degli ostaggi thailandesi invece non sono stati resi noti.

L’eventualità che le liberazioni non avvenissero tutte simultaneamente era attesa, anche perché si ritiene che Moses e Yehud non siano ostaggi di Hamas, ma del Jihad Islamico, il secondo gruppo armato palestinese più grande nella Striscia di Gaza, che giovedì ha diffuso un loro video. Non è chiaro quando è stato girato, ma il gruppo ha comunicato che il filmato precede la liberazione dei due. A Khan Yunis, nel sud della Striscia, è stato avvistato un convoglio di mezzi del Jihad Islamico: a bordo, secondo i media israeliani, ci sarebbero Moses e Yehud.

Il disaccordo iniziale sulla lista degli ostaggi era dipeso dal fatto che il Jihad Islamico considerava Yehud una militare, nonostante non lo fosse: il gruppo voleva quindi ottenere in cambio la scarcerazione di un numero più alto di palestinesi prigionieri. Alla fine, in cambio dei tre ostaggi, il governo israeliano si è impegnato a liberare 110 detenuti palestinesi: 30 per ciascuno dei due civili, e 50 per Berger.

Prima di Berger, in base all’accordo per il cessate il fuoco a Gaza entrato in vigore domenica 19 gennaio, erano stati rilasciati in tutto 7 ostaggi: tutte donne, tre civili e quattro soldate dell’esercito. Moses sarebbe il primo uomo liberato.